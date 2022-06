CECCHETTI (LEGA): “GOVERNO FACCIA IL MASSIMO PER PORTARE IL TRIBUNALE EUROPEO DEI BREVETTI A MILANO”

Ultimo aggiornamento il 23 Giugno 2022 – 19:15

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 giugno 2022 – “Ancora una volta ci rivolgiamo al Governo, e al ministro degli Esteri, per ricordare l’urgenza e l’importanza per portare a Milano la sede europea del Tribunale dei Brevetti. Siamo nel momento decisivo di questa battaglia che la Lega porta avanti dal 2012, da quando la Brexit era solo ipotizzabile, battaglia condotta già dieci anni fa da Matteo Salvini al Parlamento Europeo e dal sottoscritto in Consiglio Regionale lombardo. Milano ha tutti i requisiti per ottenere questa assegnazione e ha una sede già pronta per ospitare il tribunale in uno spazio adeguato già disponibile. L’assegnazione del Tribunale dei Brevetti porterebbe centinaia di milioni l’anno di indotto e rafforzerebbe ulteriormente l’immagine di Milano in Europa, risarcendoci parzialmente della beffa della mancata assegnazione alcuni anni fa dell’Agenzia Europea del Farmaco.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.