MONZA. DOPO LA VITTORIA DI PILOTTO, ECCO LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E I SEGGI

Ultimo aggiornamento il 29 Giugno 2022 – 23:12

(mi-lorenteggio.com) Monza, Al termine delle operazioni svolte dall’Ufficio Centrale elettorale presieduto dal Giudice Carlo Albanese, Paolo Pilotto è stato proclamato Sindaco di Monza, quale esito del ballottaggio del 26 giugno scorso.

Pilotto, a capo della coalizione composta da Partito Democratico Pilotto Sindaco, Italia Viva, Europa Verde, Azione con Calenda, Possibile, LabMonza, Pilotto Sindaco Monza Attiva e Solidale e dalla Lista Movimento Moccia per Monza ha ottenuto infatti il 51,21%, pari a 18.307 voti.

L’Ufficio Centrale, inoltre, ha reso nota la composizione del nuovo Consiglio Comunale, la cui prima seduta si terrà a entro 20 giorni.

15 seggi sono stati assegnati alla lista PD Pilotto Sindaco: Marco Lamperti, Egidio Riva, Pietro Zonca, Giada Turato, Giulia Bonetti, Sarah Brizzolara, Marco Pietrobon, Cherubina Bertola, Stefano Toselli, Donatella Maria Paciello, Andreina Laura Fumagalli, Maria Giovanna Porro, Leonardo Braccio, Lorenzo Gentile, Francesca Dell’Aquila.

1 seggio è assegnato alla lista Azione per Calenda: Tullio Parrella.

2 seggi sono assegnati alla lista LAB Monza: Arianna Bettin, Lorenzo Spedo.

2 seggi sono assegnati alla lista Pilotto Sindaco Monza Attiva e Solidale LAB Monza: Sergio Tiziano Visconti, Ilaria Maria Guffanti.

1 seggio è assegnato al candidato alla carica di Sindaco non eletto: Dario Allevi.

2 seggi sono assegnati alla lista Noi Con Allevi: Stefano Galbiati, Desiree Chiara Merlini.

4 seggi sono assegnati alla lista Per Allevi F.I. Berlusconi: Massimiliano Lucio Longo, Pierfranco Maffè, Martina Sassoli, Francesco Cirillo.

1 seggio è assegnato alla lista Lega Lombarda Salvini per Allevi: Simone Villa.

3 seggi sono assegnati alla lista G. Meloni Fratelli d’Italia: Andrea Arbizzoni, Stefano Simone Galli, Marco Emanuele Monguzzi.

1 seggio è assegnato alla lista Civicamente con Piffer: Paolo Piffer.

“Intendo costruire una collaborazione leale e proficua con tutti i Consiglieri – ha spiegato il neo Sindaco Pilotto durante la sua prima conferenza stampa in Sala Giunta – e impostare un metodo di lavoro ispirato certamente alla continuità amministrativa valorizzando alcuni dei progetti già avviati, ma anche intraprendendo percorsi nuovi che sappiano rispondere ai bisogni reali della città”.

Il Sindaco Pilotto ha annunciato che nei prossimi giorni incontrerà le massime autorità cittadine per un primo saluto istituzionale.

Redazione