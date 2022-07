Tutto pronto per la Notte Bianca di Gaggiano 2022: sabato 16 luglio dalle 20 alle 2 , lungo il Naviglio Grande e nel centro – PROGRAMMA

(mi-lorenteggio.co) Gaggiano, 16 luglio 2022 – Stasera, sabato 16 luglio dalle 20 alle 2 , lungo il Naviglio Grande e per le vie del centro, vi aspetta una serata di musica, spettacoli, cibo, negozi aperti e bancarelle e…a mezzanotte fuochi d’artificio che si riflettono sul nostro splendido naviglio!

Programma (in fase di completamento):

9 PUNTI MUSICA

VIA ROMA

♫ THE LIZ BERRIES by PANIFICIO TARANTOLA ♫

♫ MANITU’ MUSIC ?? by MANITU’ ♫

♫ SOUL CHICKEN by PIZZERIA PRIMAVERA e UN POSTO IN PIU’ ♫

VIA GOZZADINI

♫ THE SHARE BAND by Associazione TAPATUMA ♫

♫ AROMI NATURALI GENUINE TRIBUTE TO ROCK by AMICI DEL SORRISO ♫

VIA CARROCCIO

♫ DJ GRABRIELE QUAGGIA by TAPA 1 ♫

♫ FABRIZIO CHIMENTI by METEIO ♫

’P.ZA DACCO’

♫ LUNATIKA BAND by OLD RIVER PUB ♫

P.ZA REPUBBLICA

♫ DJ CELE by BAR DEL CENTRO ♫

SPETTACOLI E ATTRAZIONI

P.ZA REPUBBLICA

DALLE 20.30 ALLE 21.30 Concerto by RICORDI MUSIC SCHOOL

DALLE 21.30 ALLE 24.00 con intervalli Spettacolo SWINGA BRASIL SHOW

A MEZZANOTTE FUOCHI PIROTECNICI LUNGO LE SPONDE DEL NAVIGLIO!

GIOCHI

VIA GOZZADINI – P.ZA DACCO’ – VIA CARROCCIO

GONFIABILI, SALTERELLI

P.ZZA DACCO’

TORO MECCANICO

PUNTI CIBO E BEVANDE

AL FRATE BIRRAIOLO – birre

AMICI DEL SORRISO – tavola calda

ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE – bevande

ASSOCIAZIONE PRO LOCO – chupiti e anguria

ASSOCIAZIONE TAPATUMA – tavola fredda/bar

AUTERA – street food

BAR DEL CENTRO – tavola calda

BAR GELATERIA TAPA1 – tavola fredda/bar

CARLUCCI – crepes e zucchero filato

CRISCUOLO – gnocco fritto

DOLCEZZE SICILIANE – panini

EVENT EXPERIENCE – bevande

HOPE – street food

I PANINI DI POLDO – street food

IL PIRATA DELLA PIADA – piadine

INSTANBUL GAGGIANO – pizzeria

LA CURT DE LA BABILONIA – tavola fredda

LA TANA DEL LUPO – birre artigianali

LANZONE – panzerotti

MANITU – panini e bevande

METEIO – ristorante/pizzeria

MONTESANO – carne alla griglia

OLD RIVER PUB – tavola calda

PANIFICIO GELATERIA TARANTOLA – alimenti

PANIFICIO ZANGROSSI – panetteria

PIZZERIA PRIMAVERA – ristorante/pizzeria

PIZZERIA VIVA L’ITALIA – pizzeria

RE ARTU’ – ristorante/pizzeria

TAINI – panini e bevande

TIANI – enoteca

UN POSTO IN PIU’ – tavola fredda e bevande

VALERIO LAURA – crepes e zucchero filato

I NEGOZI APERTI:

ADMIRARI BOUTIQUE – abbigliamento

BAGGIE FASHION – calzature-abbigliamento

EDICOPY DI MANU E TITO – edicola/copisteria

FARMACIA CORONA

FFRAMMA – condizionatori

GARIBOLDI – abbigliamento

GIOIA MILANO – abbigliamento

INTERNO ’78 – decorazione casa

I HOME – agenzia immobiliare

JOLOMBARDI – abbigliamento

LE DI GIORGI – abbigliamento

MIOGAS E LUCE – servizi

MIRACCA CIMA – fruttivendolo

NVL – noleggio auto

OTTICA FOTO WALTER – ottica

OTTICO PREFERITO – ottica

PROFESSSIONE CASA – agenzia immobiliare

SERVIGO CASE – agenzia immobiliare

STUDIO OVEST – agenzia immobiliare

TECNORETE – agenzia immobiliare

TEMPOCASA – agenzia immobiliare

TUTTO CASA – ferramenta

WEO – gioielleria

LE ASSOCIAZIONI:

AVIS GAGGIANO

COMBATTENTI E REDUCI GAGGIANO

COOP. TERRA E CIELO LEGA DEL FILO D’ORO

LIBERAMENTE MILAN CLUB GAGGIANO

PRO LOCO GAGGIANO RE PLANT

LO SPORT:

ASD BASKET GAGGIANO

G.A. FITNESS CLUB ASD

GOLF CLUB SAN VITO

COME RAGGIUNGERCI

IN AUTO Tang. Ovest (uscita 6) Corsico/Gaggiano o SS Vigevanese 494 – SP59 Gaggiano/Milano

IN AUTOBUS STAV Autolinee (Z553 Abbiategrasso/Rosate – Milano Romolo) Tang. Ovest (uscita 6) Corsico/Gaggiano o SS Vigevanese 494 – SP59 Gaggiano/Milano

IN TRENO TRENORD linea S9

DOVE PARCHEGGIARE Via Roma/ang.Via Marianna, Via Marconi, Parcheggio FS SP59, Via Acqualunga, Via Lombardia, Via Gramsci, Via Don Vezzoli, Largo Don Giovanni Zoia