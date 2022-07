DONGO (CO). INCIDENTE IN MONTAGNA: CADE E SI FERISCE DA SOLA NEL BOSCO, MA, IL SOCCORSO ALPINO LA SALVA

Ultimo aggiornamento il 19 Luglio 2022 – 22:40

(mi-lorenteggio.com) DONGO (CO), 19 luglio 2022 – – Ritrovata nel pomeriggio di oggi, martedì 19 luglio 2022, una donna, residente in Alto Lario, che stamattina era uscita di casa ma poi non era più rientrata. I familiari hanno quindi chiesto aiuto e sono partite le ricerche, con le squadre della Stazione di Dongo del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Dopo le prime valutazioni su come procedere, i soccorritori hanno trovato l’auto della donna parcheggiata e da lì hanno intrapreso i sentieri che si presumeva avesse percorso. Infatti, dopo alcune ore l’hanno ritrovata. Aveva una sospetta frattura a un polso e quindi è stata quindi portata in ospedale per accertamenti. L’intervento si è concluso nel pomeriggio.

Redazione