Buccinasco. 37enne senza patente e armato, con auto intestata a prestanome, non si ferma all’alt e tenta di investire agente: denunciato

Ultimo aggiornamento il 20 Agosto 2022 – 17:37

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (20 agosto 2022) – Guidava senza patente un’auto intestata a un prestanome e non si è fermato all’alt del personale di Polizia locale di Buccinasco, tentando di investire un agente e dandosi alla fuga. Un trentasettenne di origini campane giovedì 18 agosto è stato poi rintracciato e denunciato dagli agenti che hanno anche sequestrato il veicolo.

Alla guida di una Renault Clio, l’uomo non si è arrestato al normale posto di controllo della Polizia locale. Prontamente, l’equipaggio ha inseguito l’auto per diversi chilometri nel territorio di Milano, per poi desistere viste le pericolose manovre dell’uomo che mettevano a rischio l’incolumità degli altri utenti della strada. Immediata, tuttavia, l’attività di indagine che ha permesso di risalire al proprietario dell’auto – un prestanome intestatario di decine di veicoli – e all’effettivo utilizzatore della Clio: un trentasettenne pluripregiudicato, rintracciato nel giro di poche ore.

Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto una roncola con una lama di 30 centimetri, nascosta sotto il sedile del conducente in modo da poter essere estratta prontamente.

L’uomo, privo di titolo di guida, è stato denunciato per guida senza patente, porto di oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Dovrà rispondere anche delle violazioni commesse durante la fuga e per non essersi fermato all’alt. La Polizia locale ha anche sequestrato il veicolo e proceduto per gli illeciti in materia di intestazione fittizia sia nei confronti del prestanome che dell’utilizzatore.

“Ancora una volta – dichiara l’Amministrazione comunale – risulta evidente l’importanza della costante presenza sul territorio del personale di Polizia locale. I malintenzionati devono capire che per loro Buccinasco è off limits, a Buccinasco vige la tolleranza zero verso chi non rispetta le regole.

L’Amministrazione ringrazia gli agenti per la prontezza dell’intervento, la professionalità e l’attenta capacità di indagine che ha permesso di rintracciare in poche ore un malvivente che non solo ha commesso una serie di reati per evitare il controllo ma ha anche messo in pericolo la stessa incolumità degli agenti e di altri cittadini”.

Redazione