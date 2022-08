Unione Popolare. La lista festeggia l’obiettivo raggiunto in Lombardia davanti a Palazzo di giustizia

Ultimo aggiornamento il 20 Agosto 2022 – 17:40

Domenica 21 agosto alle 16.00 deposito delle firme in Corte d’Appello

(mi-lorenteggio.com) Milano 20 agosto 2022 – Domenica 21 agosto alle 16.00 Unione Popolare organizza un Flash Mob davanti al Tribunale di Milano per festeggiare l’obiettivo raggiunto nella raccolta firme.

Una mobilitazione straordinaria ha permesso in sole due settimane, in pieno periodo di ferie estive, di mettere in piedi un’organizzazione capillare in tutti i collegi per consentire alla lista di essere presente sulla scheda nei collegi lombardi. Un risultato non scontato, una vera e propria impresa che ha visto persone di ogni età rinunciare alle vacanze per organizzare banchetti, certificare le firme e lottare contro la burocrazia.

“Dopo la consegna negli uffici davanti al Tribunale di Milano in C.so di Porta Vittoria alle 16.00, festeggeremo insieme ai presentatori, candidati e candidate e i compagni/e che hanno lavorato con impegno e generosità per raggiungere l’obiettivo. Ora il passo successivo: votateci! “

L’appuntamento è per domenica 21 agosto alle ore 16.00 in corso di Porta Vittoria davanti al Tribunale. Invitiamo tutte e tutti a festeggiare insieme!