“Double Face” a Buccinasco, mostra di musicisti e cantanti rock

Buccinasco (27 settembre 2022) – Una mostra inusuale che affianca la cinquantennale esperienza internazionale di Renzo Chiesa, fotografo milanese, alla spavalda e istrionica abilità di Carlo Montana, pittore di rocker di Zibido San Giacomo, entrambi da sempre in forte affinità col mondo della musica.

La ProLoco di Buccinasco, con il patrocinio e il sostegno del Comune, presenta “Double Face”, mostra pittorico fotografica di musicisti e cantanti rock curata da Fabrizio Seidita, in programma alla Cascina Robbiolo di via Aldo Moro 7 da sabato 1 a domenica 16 ottobre.

La mostra, vedrà esposte 54 opere, la maggior parte accoppiate, su soggetti rock di spessore mondiale come Mick Jagger, John Lennon, Patti Smith, Jimi Hendrix, Janis Joplin, ma anche protagonisti italiani degli ultimi 50 anni come Paolo Conte, Roberto Vecchioni, Lucio Dalla, Fabrizio de André, solo per citarne alcuni.

L’inaugurazione della mostra, alla presenza di artisti, autorità locali e dai rappresentanti degli sponsor Fratelli Giacomel e Alisei Milano si svolgerà sabato 1° ottobre dalle ore 18.30 alla Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7 (ingresso fino ad esaurimento posti).