(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 22 ottobre 2022 – Nella serata di oggi, intorno alle ore 19.00, in via Milano, all’altezza del civico 46, un 34enne, dopo un incidente tra un veicolo e la moto sulla quale viaggiava, è stato soccorso dal personale medico dell’elisoccorso ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. Sul luogo del sinistro è giunta anche la Polizia Locale, che ha fatto tutti i rilievi.

