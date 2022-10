SPORT. CONTRIBUTI PER UN MILIONE DI EURO PER CONCESSIONARI E ASSOCIAZIONI

La Giunta ha approvato le linee di indirizzo a favore dell’attività sportiva continuativa

Milano, 30 ottobre 2022 – Ammontano a un milione di euro i contributi che l’Amministrazione erogherà ai concessionari degli impianti sportivi comunali e alle associazioni e società sportive che operano sul territorio di Milano con attività continuativa, per il 2022. La Giunta ha approvato le linee di indirizzo che definiscono i criteri con cui saranno assegnate le risorse.

In particolare, per i concessionari di impianti sportivi di proprietà comunale sono stanziati 700mila euro. Il singolo contributo non potrà superare i 6mila euro e sarà erogato proporzionalmente in relazione ad alcuni criteri, come la superficie dell’impianto, il numero di discipline praticate o le quote per la partecipazione ai corsi.

Per le associazioni e le società sportive che siano affiliate alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate riconosciute da CONI o CIP, e iscritte al Registro Associazioni e delle società sportive dilettantistiche del CONI, sono stati stanziati 300mila euro. In questo caso il contributo massimo previsto è di 5mila euro, a copertura del 50% delle spese indicate in delibera, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

I contributi saranno erogati ai concessionari e alle associazioni e società sportive senza scopo di lucro che ne faranno richiesta, rispondendo agli avvisi pubblici che saranno pubblicati sul sito del Comune di Milano.

“Concessionari, associazioni e società sportive svolgono una funzione sociale fondamentale: promuovendo l’attività sportiva tra i ragazzi contribuiscono alla loro crescita, hanno una funzione di presidio sociale e di sostegno alle famiglie – ha commentato l’assessora allo Sport Martina Riva -. È quindi doveroso per l’Amministrazione contribuire, nonostante le grandi difficoltà del periodo, allo svolgimento delle preziose attività che queste realtà propongono”.