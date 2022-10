SPORT. STANZIATI 250MILA EURO PER MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI E INIZIATIVE INTEGRATE A EDUCATIVA DI PROSSIMITÀ

Approvate le linee di indirizzo per concedere contributi per attività occasionali di valorizzazione della città

Milano, 30 ottobre 2022 – L’Amministrazione comunale stanzia 250mila euro per la concessione di contributi per manifestazioni e iniziative sportive che valorizzino la città e favoriscano una riappropriazione positiva dello spazio pubblico.

Le linee di indirizzo per accedere alle risorse sono state definite in una delibera approvata dalla Giunta.

In particolare, 200mila euro saranno destinati a grandi eventi sportivi di carattere internazionale, promossi o organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali, anche a seguito di assegnazione da parte di organismi sportivi internazionali, in grado di garantire la più ampia partecipazione e il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini. Il massimo contributo previsto per ogni evento è di 100mila euro.

Ammontano, invece, a 50mila euro le risorse, introdotte con emendamento al Bilancio di previsione 2022-24, destinate al sostegno di interventi sperimentali integrati tra sport (tradizionale o street/urban) ed educativa di prossimità, arti performative e musica rivolti ai giovani. In questo caso, il massimo contributo erogabile per ciascuna iniziativa è di 10mila euro.

Per accedere ai fondi è necessario che le iniziative siano realizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 da realtà senza scopo di lucro. Le richieste saranno esaminate da un’apposita commissione.

“L’intenzione dell’Amministrazione – spiega l’assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili Martina Riva – è sostenere iniziative capaci di coinvolgere i cittadini e le cittadine in momenti positivi di socialità sia attraverso grandi eventi e manifestazioni di carattere internazionale, che contribuiscono anche alla crescita dell’attrattività generale di Milano, sia attraverso progetti in grado di rispondere alle esigenze dei giovani sul territorio. Per questo motivo, abbiamo deciso di assegnare una parte specifica del budget a disposizione proprio a quei progetti che uniscono sport ed educativa di prossimità, arti performative e musicali, certi che la sperimentazione sia fondamentale motore di crescita culturale e sociale”.