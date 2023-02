Dal 16 al 18 febbraio Milano ospita l’11° edizione della competizione italiana di mediazione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 febbraio. A Milano, il 16, 17 e 18 febbraio 2023 si tiene la 11° edizione della Competizione Italiana di mediazione (CIM), una gara tra 100 studenti, divisi in 14 squadre, in rappresentanza di 12 Università, che si sfidano per aggiudicarsi il titolo di miglior mediatore di controversie.

La CIM è organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Milano La Statale, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell’Università degli Studi di Milano Bicocca che ospitano l’evento.

Oltre alle tre Università milanesi, partecipano l’Università degli Studi di Bergamo, Università di Ferrara – dipartimento di Giurisprudenza, Università di Ferrara – sede di Rovigo – dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Sassari, Università del Salento, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Università degli Studi Bari Aldo Moro, Università Telematica Pegaso, Università Luiss Guido Carli.

Programma: giovedì 16 febbraio, in apertura della 11° edizione della CIM, si tiene un convegno dal titolo “Professione mediazione la parola ai protagonisti”: l’evento sarà trasmesso in streaming via Microsoft Teams: http://bit.ly/3x27RTS. Diviso in tre sessioni: la prima dedicata a raccogliere il punto di vista degli organismi di mediazione, il secondo dedicata al punto di vista degli avvocati e il terzo dei mediatori. Partecipano: Prof. VITO VELLUZZI, Presidente del Comitato di Direzione – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano, Prof. JLIA PASQUALI CERIOLI, Vicedirettore – Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” – Università di Milano; Dott. LEONARDO D’URSO (Adr Center), Dott. NICOLA GIUDICE (Camera Arbitrale di Milano), Avv. ANGELO SANTI (Resolutia), Prof. Avv. LUIGI COMINELLI (Università degli Studi di Milano); Avv. CRISTINA ARIANNA, Avv. LUCIANO CASTELLI, Prof. Avv. SILVIA ZORZETTO

modera Prof. Avv. RAFFAELLA MURONI (Università Cattolica del Sacro Cuore), Avv. PIETRO BERETTA, Dott.ssa CAROLA COLOMBO, Avv. FRANCESCA FRANCESE, Prof. FEDERICO FERRARIS (Università degli Studi di Milano – Bicocca). Il venerdì 17 febbraio presso l’Università Cattolica di Milano si svolgeranno le simulazioni (è possibile assistere alle simulazioni). Sabato 18 febbraio si terrà la proclamazione dei vincitori presso l’Università Bicocca.

PROGRAMMA

Giovedì 16 FEBBRAIO ore 16.00-18.00:

CONVEGNO “PROFESSIONE MEDIAZIONE: LA PAROLA AI PROTAGONISTI”

Inaugurazione 11° Competizione Italiana di Mediazione

UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO – Via Festa del Perdono, 3- Aula 208

Venerdì 17 FEBBRAIO ore 9.30-19.00

GARE TRA STUDENTI E SIMULAZIONI DI UDIENZE

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – Via Olona, 2

E’ POSSIBILE ASSISTERE ALLE SIMULAZIONI

Sabato 18 febbraio dalle ore 10.30

PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE

UNIVERSITÀ STATALE LA BICOCCA – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 edificio U6