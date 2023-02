Il Carnevale 2023 a Lecco è il Carnevalone: il programma e il percorso della sfilata

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 17 febbraio 2023 – Dopo tre anni di stop, grazie all’organizzazione di LTM – Lecchese Turismo Manifestazioni e con il contributo del Comune di Lecco, a Lecco torna il Carnevalone.

Un intenso programma di festeggiamenti prenderà il via domenica 19 febbraio con la consegna delle chiavi della città ai Regnanti e terminerà con la tradizionale sfilata di sabato 25 febbraio. Nel corso della settimana di carnevale non mancheranno momenti musicali, spettacoli, le visite alle scuole e alle case di riposo da parte di Re Resegone (Mario Casanova), Regina Grigna (Chiara Frigerio) e il Gran Ciambellano (Giancarlo Perucchini). Un evento speciale si terrà giovedì 23 febbraio, alle ore 20: si tratta del “Gran Galà”, ossia la cena con i Regnanti: la prenotazione è obbligatoria entro martedì 21 febbraio.

La sfilata di sabato 25, infine, partirà alle ore 14.30 da piazza dei Cappuccini per poi giungere in piazza Garibaldi, dove si terranno le premiazioni dei carri e dei gruppi e dove, a partire dalle 21, il Carnevalone si concluderà in musica.

Programma completo:

Domenica 19 febbraio

ore16: ritrovo in piazza XX Settembre con i Regnanti e la Filarmonica S. Giovanni;

ore 16.20: partenza del corteo per il Palazzo Comunale attraverso via Roma, via C. Cattaneo, via Cairoli, via Cavour. via Volta e piazza Diaz;

ore 16.30: consegna delle chiavi della città ai Regnanti da parte el Sindaco del Comune di Lecco, dott. Mauro Gattinoni;

ore 16.45: rinfresco per tutti offerti dai Regnanti – a cura di LTM, Alpini pizzo d’Erna.

Martedì 21 febbraio

visita dei Regnanti alle scuole dell’infanzia della città.

Mercoledì 22 febbraio

in mattina visita alle scuole dell’Infanzia della città;

ore 15: visita dei Regnanti all’Istituto “Airoldi e Muzzi” con accompagnamento musicale di Danilo Ponti.

Giovedì 23 febbraio

ore 15.30: saranno presentati le allieve del GALAS che truccheranno le mascherine;

ore 16.30: piazza XX Settembre (fronte Palazzo delle Paure) il filo Teatro presenta lo spettacolo “Il circo di Carnevale”. A seguito merenda per tutti i bambini offerta da LTM;

ore 20: “Gran Galà”. Cena con i Regnanti presso il Salone Oratorio S. Francesco (piazza dei Cappuccini, Lecco). Prenotazione obbligatoria entro martedì 21 febbraio.

Venerdì 24 febbraio

durante la giornata i Regnanti visiteranno i quartieri della città.

Sabato 25 febbraio

ore 14.30: partenza della sfilata del Carnevalone;

ore 16.30/17: in piazza Garibaldi l’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Musicisti della “Torre” di Primaluna. A seguire la premiazione dei carri e dei gruppi;

ore 21: in piazza Garibaldi, musica di Dj Alberto Zanni in collaborazione con Lecco FM. In piazza XX Settembre, Angolo Torre Viscontea, musica country con 700 metri sopra il cielo.

Nominativi Regnanti e Granciambellano:

Mario Casanova // Re Resegone

Nato a Bellano il 23 dicembre 1973 e residente a Bellano. Dopo il diploma di tecnico dell’industrie elettriche ed elettroniche, inizia a lavorare per il Comune di Lecco nel 1995, dove è attualmente impiegato presso il settore lavori pubblici. Sportivo, ResegUp runner, amante della recitazione e componente della Compagnia Filodrammatica Bellanese

Chiara Frigerio // Regina Grigna

Nata a Lecco il 2 maggio 1987 e residente a Lecco. Dopo il diploma scientifico al Liceo Grassi di Lecco, ha proseguito gli studi accademici in ambito infermieristico e oggi lavora presso la ASST di Lecco. Sposata e mamma di tre bambini, dall’infanzia è socia della Canottieri Lecco. Da sempre attiva nel mondo del volontariato, è impegnata nelle attività della Parrocchia di San Nicolò ed è socio fondatore e membro del consiglio direttivo dell’associazione Hadomi Timor – accorciamo le distanze

Giancarlo Perrucchini // Granciambellano

Nato a Lecco il 9 aprile 1951 e residente a Pescate. Pensionato, ha lavorato presso la ditta Greppi auto-moto forniture ed è impegnato in varie associazioni di volontariato, tra cui le Guardie Ecologiche Volontarie G.E.V., il Gruppo Protezione Civile Comunale di Pescate e il Gruppo

Il percorso



La sfilata di sabato 25 febbraio partirà da piazza dei Cappuccini per poi percorrere viale

Turati, via Parini, via Ongania, via Resinelli, via Volta, via Cavour e giungere in piazza

Garibaldi, dove si terranno le premiazioni dei carri e dei gruppi. Il corteo proseguirà poi

per piazza Mazzini e piazza Manzoni, viale Dante, via Marco D’Oggiono, via Sassi, piazza

Diaz per poi ridirigersi verso piazza dei Cappuccini attraverso via Montello, via Volta, largo

Montenero, via Grassi e viale Turati.