Dopo la prima del dicembre 2021 al Piccolo Teatro Grassi, la Carlo Colla & Figli riprende Pinocchio con repliche serali e mattutine per le scuole

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 febbraio 2023 – La Compagnia Carlo Colla & Figli affronta uno dei capolavori più famosi ma anche più difficili da interpretare per le marionette: Pinocchio. Un testo che, oltre a essere l’origine della confusione dei termini “burattino” e “marionetta” nella tradizione italiana, esula dai canoni precisi della “fiaba” classica e si connota più come “racconto fantastico”.

Dirompente e innovativo per l’epoca, 1883, è l’incipit “C’era una volta… un Re! Direte voi. No! C’era una volta… un pezzo di legno!”.

Questo diviene il punto di contatto fra il mondo collodiano e il mondo marionettistico che, paradossalmente, per raccontare le sue storie e le sue trame parte sempre dal legno o al legno sempre arriva.

Il romanzo di formazione, quello che mostra la trasformazione del ragazzo, spesso discolo, che pian piano matura fino a diventare adulto e che è tipico della letteratura per ragazzi, è lo spunto che Collodi usa per raccontare la storia di Pinocchio, creando così una trama ricca di situazioni e atmosfere caratterizzate da un grande potere evocativo e metaforico.

Le marionette della Carlo Colla & Figli, già presenti nello sceneggiato televisivo diretto da Luigi Comencini, rappresentano Le avventure di Pinocchio con il dovuto rispetto al romanzo, ma anche con senso critico, con la capacità di creare illusioni e un mondo pieno di fascino che sorprenderanno ancora una volta gli spettatori di ogni età.

Gli attori di legno, con le loro diverse forme e dimensioni, la loro gestualità e il forte potenziale evocativo che portano in sé, coadiuvate dalle voci storiche che, da anni, donano la parola ai piccoli personaggi e le note musicali che ne fanno spesso da cornice, cercheranno di trascinare il pubblico in una sorta di ballata popolare, dalle tonalità dolci ma anche, a tratti, amare, scandagliando gli aspetti poetici insiti nel romanzo, creando un racconto a cavallo tra fantasia e sapienza popolare.

Accogliendo anche alcune suggestioni sonore dal testo letterario (come “bubboli e squillo di trombetta” o la strofetta “Tutti la notte dormono” dell’Omino di burro), la musica si dipana tra marcette circensi, valzer da saga paesana, ritornelli di cantastorie e il ligneo crepitare delle articolazioni del protagonista marionetta.

È nata, così, una drammaturgia incorniciata da un prologo e un epilogo, e sviluppata in sei differenti quadri, creando otto situazioni sceniche dinamiche, mutevoli e in movimento; queste sono lo sfondo dei personaggi che, fra marionette e marionettine, animali antropomorfi e animali naturalisti, figurini, sagome e cartonaggi, superano le centocinquanta unità.

PINOCCHIO

fiaba tratta dal romanzo Le avventure di Pinocchio

di Carlo Collodi

riduzione per marionette su appunti di Eugenio Monti Colla

musica originale di Danilo Lorenzini

scene, sculture e luci di Franco Citterio

costumi di Cecilia di Marco e Maria Grazia Citterio

realizzati dalla Sartoria della Compagnia

direzione tecnica di Tiziano Marcolegio

regia di Franco Citterio e Giovanni Schiavolin

i marionettisti

Franco Citterio, Maria Grazia Citterio, Piero Corbella,

Camillo Cosulich, Debora Coviello, Carlo Decio, Cecilia Di Marco,

Michela Mantegazza, Tiziano Marcolegio, Pietro Monti,

Giovanni Schiavolin, Paolo Sette

voci recitanti (edizione registrata nel 2020)

Loredana Alfieri, Marco Balbi, Roberto Carusi, Maria Grazia Citterio, Piero Corbella, Carlo Decio, Teresa Martino, Lisa Mazzotti, Riccardo Peroni, Roberto Pompili, Gianni Quillico, Franco Sangermano, Giovanni Schiavolin, Lorenzo Schiavolin, Paolo Sette

coordinamento voci Lisa Mazzotti

coordinamento musicale di Danilo Lorenzini e Luca Volonté

Edizioni musicali Fiando Musica

(edizione registrata nel 2020)

Fiando Ensemble

Riccardo Acciarino, Francesca Gelfi: clarinetti

Francesco Albertini, Alfredo Altomare: fagotto

Daniele Moretto: tromba

Luca Esposito: pianoforte

Alessandro Giulini: fisarmonica

Andrea Tempesta: chitarra

Daniele Sozzani Desperati: direttore

Paolo Sportelli: tecnico di registrazione presso Il borgo della Musica

Nuova produzione 2020

ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI – Milano

coproduzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

Comune di Milano – Teatro Convenzionato

NEXT Laboratorio delle idee – Regione Lombardia

Atelier Carlo Colla & Figli

via Montegani 35/1 Milano

M2 Abbiategrasso / tram 3

dal 23 febbraio al 26 marzo

biglietti

intero 16€, ridotto under 25 10€, ridotto over 65 8€,

ridotto soci TCI e Feltrinelli 12€, ridotto dipendenti Comune di Milano 10€, recita del giovedì: ridotto tessera Vieni a Teatro AGIS Lombardia 10€, biglietto verde A Teatro con Fidaty – Esselunga

scuole (spettacoli su prenotazione) 8€

abbonamento Invito a teatro

durata: 100 minuti + intervallo