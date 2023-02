(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 febbraio 2023 – Intorno alle ore 11.50 di oggi, in via Albani, zona Fiera, un motociclista di 63 anni è rimasto gravemente ferito, dopo un incidente con un veicolo. Il ferito, sbalzato a diverse metri, ha riportato un trauma cranico e una frattura ad un braccio. Soccorso da un’automedica e da un’ambulanza, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, mentre, la Polizia Locale ha fatto tutti i rilievi.

V. A.