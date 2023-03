Michel Desvigne a Rho per illustrare il suo progetto per piazza Visconti

Incontro pubblico venerdì 31 marzo alle 21 all’Auditorium di via Meda

(mi-lorenteggio.com) Rho, 22 marzo 2023 – L’architetto paesaggista francese Michel Desvigne, autore di progetti attuati in numerosi Paesi, sarà presente a Rho la sera di venerdì 31 marzo, alle ore 21, all’Auditorium di via Meda. Illustrerà il progetto per la rigenerazione urbana di piazza Visconti, uno dei progetti di “Rho la città che cambia”, finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La cittadinanza è invitata a partecipare, in un’ottica di piena condivisione delle iniziative dell’Amministrazione comunale.

Per la riqualificazione di piazza Visconti, l’area su cui si affaccia il municipio, alle spalle della chiesa prepositurale di San Vittore, là dove si incontrano gli assi portanti (le vie Madonna e Garibaldi, Porta Ronca e Matteotti), la giunta Orlandi ha deciso di affidarsi a un architetto di fama internazionale, scelto fra una rosa di otto progettisti tutti di grande capacità e giovani promettenti firme dell’architettura italiana. I progetti di Michel Desvigne si caratterizzano per l’attenzione all’evoluzione temporale della vegetazione, alla linearità delle forme, alla geografia del luogo e alla relazione con gli elementi del paesaggio urbano. Portano la sua firma giardini, parchi e realizzazioni da Parigi a Minneapolis, da Tokyo a Burgos.

Suo proposito per piazza Visconti è “ricucire le continuità urbane, disegnare e qualificare i bordi della piazza, rendere i suoli permeabili, definire un luogo di nuova intensità e attrattività urbana, ricordare la memoria storica del luogo”. Il plastico è esposto nella mostra “Webuild” in corso alla Triennale di Milano, insieme ad altri progetti del grande paesaggista d’Oltralpe.