SAVE di Primavera – 5 aprile alla Fiera di Bergamo la mostra-convegno dedicata all’innovazione

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 24 marzo 2023 – Si avvicina l’appuntamento con il SAVE Bergamo, giornata verticale dedicata all’automazione industriale e di processo, alla strumentazione e sensoristica e alle tecnologie 4.0, senza tralasciare le tematiche del condition monitoring e manutenzione impianti, uniti ai temi più attuali dell’efficienza produttiva ed energetica.

L’appuntamento di Bergamo, in uno dei distretti lombardi più dinamici e in crescita, si appresta a diventare una vetrina imprescindibile per scoprire tecnologie e soluzioni; ma SAVE è da sempre anche punto di incontro professionale e di confronto aperto con esperti, aziende, enti, istituzioni, capace di garantire la più completa rassegna di tecnologie e soluzioni nell’ambito dell’automazione e dell’industria.

Molti i temi che saranno sotto i riflettori: dalle soluzioni connesse 4.0 e declinate sulle tecnologie abilitanti, all’efficientamento degli impianti, dal ruolo della strumentazione per la transizione energetica (e i finanziamenti del PNRR) alle soluzioni di predittiva e diagnostica industriale, dai Big Data all’importanza della sensoristica per l’automazione e la manutenzione degli impianti. L’industria italiana sta affrontando nuove sfide per la crescita, in un contesto internazionale incerto e competitivo: grazie al Piano Industria 4.0, alla digitalizzazione e all’innovazione dei processi aziendali è stata tracciata la strada dell’aumento dell’efficienza produttiva e delle competenze delle persone. Le fabbriche risultano sempre più digitali e interconnesse, nel dopo-lockdown le aziende hanno investito per superare il gap digitale accumulato negli anni.

Fra i futuri trend della transizione digitale risultano tematiche quali la sostenibilità, l’innovazione continua, i modelli “as-a-service” nel quale le aziende sono più responsabili ed ecosostenibili, e i clienti più consapevoli e fidelizzati grazie a dati, piattaforme, software e prodotti trasformati in servizi. Questo quadro induce le imprese ad aumentare l’automazione, l’integrazione, l’efficienza di processi e risorse. Il tutto in un’ottica gestionale delle attività produttive più dinamica, grazie al pieno sfruttamento di informazioni in real-time con cui strutturare e ottimizzare gli aspetti operativi.

Sono queste le tematiche che saranno analizzate nel corso del convegno che aprirà la giornata di Bergamo e intitolato “Manifattura 4.0 e il futuro della digitalizzazione” in cui saranno presentati opinioni e contributi dalla ricerca, dalle istituzioni e dai protagonisti del settore, tra casi applicativi ed esempi di digitalizzazione 4.0 e 5G, per tracciare uno scenario e gli step da percorrere.

Ne parleranno, con dovizia di casi applicativi, attori quali Università di Milano, Università di Bergamo, meGMI (Master in Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione), Seneca, Nokia, HP Italia, Bender Italia, Georg Fischer, Henkel Italia, Consorzio PI Italia, Infor Italia, Zerynth.

Tanti e molto interessanti anche i workshop gestiti dalle aziende partecipanti che metteranno a disposizione esperienze fattuali, benefici, implicazioni, casi applicativi sulle esperienze di gestione e manutenzione nei diversi asset industriali.

La giornata di Bergamo organizzata da EIOM è a partecipazione gratuita e può contare sul supporto e la collaborazione delle più importanti associazioni e istituzioni del settore, tra cui ricordiamo G.I.S.I. (Associazione Imprese Italiane di Strumentazione) che riconosce la mostra quale evento di riferimento per l’automazione e la strumentazione di processo, PLC Forum (la principale associazione italiana online per la promozione dell’automazione) e ANIPLA (Associazione Nazionale per l’Automazione); il patrocinio di ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management), AIS – ISA Italy Section (Associazione Italiana Strumentisti), API (Associazione Piccole e Medie Industrie), Ordine dei Periti Industriali e Periti Laureati della Provincia di Bergamo.

SAVE vi aspetta il 5 aprile alla Fiera di Bergamo (a 2,5 km dall’uscita dell’autostrada A4); per massimizzare le sinergie e le opportunità è in programma in concomitanza con la giornata MCMA -Manutenzione Industriale e Asset Management, Condition Monitoring, 4.0, a comporre una giornata ricca di soluzioni per tutti i professionisti che parteciperanno alla manifestazione.

