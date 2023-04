INCIDENTI SUL LAVORO: CENTROSINISTRA IN REGIONE LOMBARDIA CHIEDE COMMISSIONE DI INCHIESTA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 aprile 2023 – “L’ennesima immane tragedia sul lavoro è accaduta a Opera, nel milanese, questa mattina. La conta delle vittime aumenta ancora, insieme alla scia di dolore e di incredulità. Tutta la nostra vicinanza va ai congiunti, agli amici e ai colleghi dei due operai deceduti, mentre auguriamo al terzo operaio rimasto ferito di rimettersi quanto prima e senza conseguenze. Ma questo stillicidio deve finire, non possiamo rassegnarci alla successione di eventi tragici e luttuosi. La sicurezza sul lavoro deve diventare una vera priorità e occorre una svolta concreta. Per questa ragione noi, forze di centrosinistra in Consiglio regionale della Lombardia – Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Patto Civico e Alleanza Verdi e Sinistra – abbiamo depositato come primo atto unitario la richiesta formale di costituzione di una commissione di inchiesta sugli incidenti sul lavoro. Intendiamo mettere in luce le cause ricorrenti e le possibili e doverose contromisure che l’istituzione pubblica deve porre in atto. Lavoro e salute non devono mai essere contrapposti”.

Lo dichiarano Pierfrancesco Majorino, Nicola Di Marco, Michela Palestra e Onorio Rosati, capigruppo di PD, M5S, Patto Civico e Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale della Lombardia.

