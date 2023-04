Sospensione maestra di Oristano, la revoca dei provvedimenti disciplinari non rientra tra i poteri del Ministro dell’Istruzione e del Merito

È già stata avviata una verifica sulla regolarità del procedimento e sulla completezza dell’istruttoria

(mi-lorenteggio.com) Roma, 12 aprile 2023 – Con riguardo alla vicenda relativa alla sospensione della maestra di Oristano, il Ministero dell’Istruzione e del Merito precisa che:

Ai sensi della legge il Ministro non ha alcun potere di revocare provvedimenti disciplinari, può invece disporre ispezioni per verificare la correttezza dei procedimenti medesimi. La competenza disciplinare è esclusiva dell’amministrazione, non degli organi politici.

Il Ministro si è immediatamente attivato per avere una relazione dettagliata sul procedimento disciplinare e sul fondamento delle accuse mosse alla docente.

L’amministrazione, su richiesta del Ministro, ha altresì incaricato tre ispettori, scelti fra persone di particolare esperienza e competenza, affinché verifichino la regolarità del procedimento e la completezza dell’istruttoria.

Ciò premesso, si invita ad attendere serenamente l’esito delle verifiche, avendo fiducia nelle istituzioni.

Redazione