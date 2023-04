Usmate. Al via la pulizia straordinaria di cestini e cartelli stradali

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 14 aprile 2023 – “Negli ultimi tempi si è riscontrato un incremento degli adesivi attaccati in modo abusivo e delle scritte con bombolette spray sui cartelli della segnaletica stradale verticale oltre che sull’arredo urbano. Si tratta di un’azione scorretta che deturpa il bene pubblico. Ho chiesto di effettuare una pulizia straordinaria ma occorre senso civico per evitare tali gesti vandalici”.

Il Sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli annuncia così una pulizia straordinaria di alcuni dei cartelli e dei cestini rovinati. La prima fase prevede uno specifico lavoro in via Vittorio Emanuele II, via Roma, viale Lombardia, via Mirasole, via Cavour, via Isonzo, via Garibaldi, via Verdi, via Manzoni, via Europa, via De Gasperi, via San Giovanni e Cascina Brugorella.

Nei casi più gravi, questo vandalismo ha comportato la rimozione e la sostituzione del cartello stradale, in modo tale da garantire massima sicurezza alla viabilità.

