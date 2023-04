Cesano Boscone celebra il 25 Aprile con la prima uscita ufficiale del Sindaco Salvatore Gattuso – FOTO E VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 25 aprile 2023 – Per celebrare la Festa della Liberazione e della Resistenza Italiana, sono state diverse le iniziative previste a cura di ANPI, sezione Giovanni Bertolini di Cesano Boscone, della Comunità Pastorale Madonna del Rosario, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Stamane, come da tradizione, sotto al Gonfalone della Città, le autorità civili, militari e politiche della città si sono ritrovati davanti al Municipio per il corteo cittadino, che ha visto, la commemorazione religiosa al cimitero di via Rimembranze, la deposizione della corona d’alloro al Monumento dei Caduti in via Repubblica e il corteo finale verso i Giardini della Costituzione per i discorsi finali. Accompagnamento del Corpo musicale Pietro Mascagni di Cisliano.

Dopo nove anni, con alla guida della città Alfredo Simone Negri, è Salvatore Gattuso il neo Sindaco, che ha fatto la sua prima uscita ufficiale.

Gattuso, in quanto vice sindaco, è stato eletto, come sostituto del dimesso Sindaco, Simone Negri, decaduto con delibera consigliare, in quanto eletto nelle ultime elezioni regionali, Consigliere Regionale del Partito Democratico.



Nel pomeriggio, la città, parteciperà alla manifestazione nazionale di Milano.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Vittorio Aggio