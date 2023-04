Milano. Trasporti: martedì 2 maggio sciopero dei mezzi: ecco gli orari

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 aprile 2023 – Martedì 2 maggio il sindacato CONFAIL FAISA ha proclamato uno sciopero dei trasporti pubblici locali a livello nazionale. A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee cittadine dalle 8:45 alle 12:45.

Motivazioni del sindacato che ha proclamato lo sciopero

Lo sciopero è stato proclamato “per rivendicare la mancanza nel CCNL di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario e l’organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione.”

Redazione