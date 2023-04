Tulipani: a Grugliasco ancora aperto, ad Arese chiuso

(mi-lorenteggio.com) Arese, 26 aprile 2023 – “Siamo alla fine della stagione e con due campi ad Arese e Grugliasco è stato una stagione intensa. Siamo molto contenti come è andata, con due bellissimi campi e tantissimi visitatori felici. Questo è solo la seconda Newsletter della stagione. Volevamo mandare più Newsletter, ma con due campi c’è tantissimo da organizzare e non abbiamo trovato tempo libero per alcune cose meno importante, per esempio fare il Newsletter… Allora l’anno prossimo proviamo di migliorare l’organizzazione come tutti anni!

Campo Arese:

Abbiamo avuto una stagione fantastico con tulipani bellisimi e tanti visitatori. Dopo Pasqua è stato un periodo molto asciutto e polveroso e il campo era un po’ vuoto dopo la grande raccolta di Pasqua e aveva bisogno un paio di giorni per recuperare. L’anno prossimo proviamo di irrigare i sentieri nei periodi di siccità per evitare che la polvere finisca sui tulipani.

Campo Grugliasco:

Abbiamo avuto un primo anno fantastico: i tulipani erano bellissimi, tanti visitatori e anche il punto ristoro a Cascina Duc è molto apprezzato. Siamo molto felici a Casina Duc e non vediamo l’ora di tornare l’anno prossimo! Il campo è ancora aperti giovedì 27 aprile, poi valutiamo il campo per aprire ancora venerdì.

Grazie a tutti visitatori e ci vediamo l’anno prossimo!

Saluti da Edwin, Nitsuhe e lo staff dal campo Arese e dal campo Grugliasco!” la nota dello staff che gestisce i due campi.

Redazione