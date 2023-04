DL Racing domina con Scionti in casa a Vallelunga

Roma, 30 aprile 2023. Dopo il vincente primo round disputato a Monza, Federico Scionti concede il bis all’Autodromo di Vallelunga, dove domenica 30 aprile sotto le insegne di Lamborghini Roma by DL Racing il pilota di casa ha messo a segno una squillante doppietta nel secondo round del SuperSport Series GT. Al volante di una delle tre Huracan ST Evo2 schierate dal team e seguite tecnicamente da Target Racing, il 30enne driver romano ha dominato le due gare disputate, oltre ad aver conquistato le relative pole position. Per la scuderia DL Racing è la conferma della competitività e dell’elevata professionalità messa in campo in partnership con Lamborghini Roma in una stagione di importanti ambizioni ancora soltanto all’inizio eppure già densa di soddisfazioni. Non soltanto con Scionti, perché la squadra, tra novità e conferme rispetto a Monza, a Vallelunga ha celebrato sul podio anche altri portacolori.

A partire dal pilota e manager della squadra Diego Locanto, che all’esordio stagionale sulla Huracan ha ottenuto la prima fila e il secondo posto sul traguardo di gara 1, completando la doppietta di squadra. Sempre in gara 1, ha concluso al nono posto il pilota e General Manager di Lamborghini Roma Marco Santanocita, che per gara 2 ha lasciato il volante della Huracan a un altro alfiere romano, il 21enne Matteo Marulla, che ha lottato per il podio primo di ottenere un comunque positivo quarto posto finale davanti al compagno di squadra Antonio Fossati, pilota viterbese immediatamente in top-5 all’esordio stagionale.

Con il supporto di Vago Racing, a Vallelunga nei colori DL Racing era in azione anche la Porsche 911 GT3 Cup affidata a un equipaggio tutto milanese. In gara 1 Mattia Fiore ha conquistato la prima top-10 assoluta della stagione entrando anche in top-5 di classe. In gara 2, grazie al settimo posto assoluto Francesco Guidi ha invece ottenuto il secondo podio personale di categoria, salendo sul terzo gradino come a Monza.

A capo di DL Racing, Diego Locanto ha dichiarato al termine del weekend: “Vallelunga è valsa la prosecuzione dell’ottimo lavoro svolto pre-campionato e nella prima gara a Monza. La soddisfazione è piena, l’impegno e l’abnegazione di tutto il team hanno portato a dei risultati eclatanti e i piloti hanno risposto nella maniera più consona. Per molti era anche il weekend di casa e quindi la contentezza è doppia. Personalmente era la mia prima gara dopo sei mesi, era importante capire la mia consistenza in vista dei prossimi impegni che mi vedranno al via del Lamborghini SuperTrofeo e direi che l’esame è passato. E’ arrivato anche un bel secondo posto, un podio che favorisce ulteriori motivazioni e ancor più determinazione per il prosieguo della stagione”.

“E’ stato un weekend strepitoso – ha dichiarato Scionti, sempre più in vetta al SuperSport Series GT -; in gara 1 sono partito benissimo e ho creato subito un bel gap, mentre gara 2 è stata un po’ più difficile e ho cercato di gestire un po’ di più. Sono contento di aver portato due vittorie al team, ringrazio tutta la squadra che mi ha messo a disposizione una Lamborghini perfetta. Usciamo da Vallelunga ancora più leader e ci concentriamo per il prossimo round a Misano”.

SuperSport Series GT 2023: 1-2 aprile Monza; 29-30 aprile Vallelunga; 15-16 luglio Misano; 9-10 settembre Mugello; 11-12 novembre Misano