Mattarella a Cesena per i 40 anni del Macfrut

(mi-lorenteggio.com) Cesena, 2 maggio 2023 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Cesena per la 40° edizione del “Macfrut”, esposizione internazionale della fiera ortofrutticola. Il Presidente ha visitato gli stand “Anteprima Macfrut” ed è intervenuto, al Teatro Bonci, al convegno dal titolo “Il valore dell’attività agricola per la qualità della vita nel nostro Paese e per la sua immagine internazionale”.

Nel corso dell’incontro hanno preso la parola il Sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e il Rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari.

Il convegno si è concluso con l’intervento del Presidente Mattarella.

Prima di far rientro a Roma, è prevista la visita alla Biblioteca Malatestiana Antica.

