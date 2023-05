MILANO. MANZONI, INAUGURATA MOSTRA A 150 ANNI DALLA SUA SCOMPARSA

Il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, oggi a Milano per inaugurare una mostra dedicata ad Alessandro Manzoni, ha effettuato un sopralluogo a Palazzo Citterio insieme al Sindaco di Milano, Beppe Sala; all`Assessore regionale alla cultura della Lombardia, Francesca Caruso; al direttore della Pinacoteca di Brera, James Bradburne; al Direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Luigi La Rocca e alla Segretaria regionale della Lombardia del MiC, Francesca Furst.

“Quello di Palazzo Citterio e della Pinacoteca di Brera è uno dei tre grandi progetti di raddoppio dei più importanti musei italiani al quale stiamo lavorando alacremente. Gli altri due sono gli Uffizi diffusi e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli che avrà altri spazi espositivi a Palazzo Fuga. Sono venuto a Milano per controllare lo stato dell’arte e incontrare i funzionari che sovrintendono alle attività. Tornerò nelle prossime settimane dopo l’apertura del cantiere. Si tratta di un progetto fondamentale per Milano e l’Italia tutta”, ha dichiarato il Ministro Sangiuliano al termine della visita.

“Sulla cultura lavoriamo in grande sinergia con Regione Lombardia, ho incontrato più volte l’assessore Caruso e abbiamo posto le basi per organizzare importanti iniziative”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, presente questa mattina insieme all’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, a Milano alla conferenza stampa di presentazione della mostra “Manzoni 1873-2023. La peste ‘orribile flagello’ tra vivere e scrivere’. L’iniziativa, organizzata nell’ambito delle Celebrazioni Manzoniane previste per il 150° anno della scomparsa del grande scrittore, è in programma dal 3 all’8 maggio presso la Pinacoteca di Brera.

ASSESSORE CARUSO: CULTURA AL CENTRO DELL’AZIONE DI GOVERNO – “La mostra sarà un vero e proprio viaggio – ha affermato l’assessore Caruso – per tenere vivo il ricordò dell’illustre scrittore che rappresenta Milano, la Lombardia è tutta l’Italia. In questo viaggio in cui si ripercorre la peste in tutta la sua tragedia, torna in mente quanto arte e cultura siano messe alla prova nei momenti drammatici. Si tratta di un tema universale e di grande attualità”.

“Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano – ha proseguito – che in pochi mesi ha dimostrato quanto la Cultura sia centrale nell’azione di Governo”.

“Le sinergie sono fondamentali – ha concluso Caruso – e Regione Lombardia farà parte di questa rete, per tenere sempre vivo il ricordo di Alessandro Manzoni”.

MINISTRO SANGIULIANO: MANZONI ESPRESSIONE DI CONTEMPORANEITÀ E UNIVERSALITÀ – “Manzoni – ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano – ha, di fatto, inventato il genere del romanzo ed è uno degli scrittori dell’identità nazionale insieme a Leopardi e Foscolo”.

“Le sue opere – ha aggiunto – hanno due grandi caratteristiche: contemporaneità è universalità. Sono sempre attuali e possono essere lette oltre ogni confine e ad ogni latitudine”.

“Sono molto felice di essere qui – ha concluso Sangiuliano – e ritengo che questa mostra sia un buon inizio per celebrare i 150 anni della sua scomparsa”.