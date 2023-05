MUSICA, COLORI, RESISTENZA

10 anni di Barrio’s

domenica 14 maggio 2023 dalle ore 11

“Festeggiamo in questa primavera del 2023 due anniversari: l’intitolazione della

piazza alle Donne Partigiane e la nascita dell’Orchestra SONG@Barrio’s,

due importanti tessere della nostra identità.

Festeggiamo con un concerto, con un pranzo condiviso in piazza e con un

nuovo progetto, I Colori della Costituzione che prende il via in questa

occasione e si svolgerà lungo tutto il 2023.

Perchè piazza Donne Partigiane e i suoi murales dedicati alle Donne della

Resistenza di ieri e di oggi, l’Orchestra SONG@Barrio’s primo di tanti progetti

artistici che si svolgono al Barrio’s e che parlano di Cultura e Bellezza che

uniscono e aiutano a crescere, così come tutti i progetti attivi al Barrio’s, sono

animati dai principi di Uguaglianza, Libertà e Solidarietà che hanno ispirato la

nostra bella Costituzione Italiana.

Costituzione su cui vogliamo tenere accesi i riflettori stimolando il dialogo e la

riflessione di tutti i nostri frequentatori, articolo per articolo, colore per colore!

La giornata prende il via con un concerto dell’Orchestra creata al Barrio’s

dall’Associazione SONG onlus (Sistema delle Orchestre e dei Cori – Nuclei

giovanili e infantili) che da dieci anni insegna a bambini e ragazzi del quartiere a

suonare uno strumento per prendere parte ad una Orchestra, simbolo della

pluralità delle voci che si uniscono per creare bellezza, metafora del vivere

civile in armonia.

Saranno poi gli stessi ragazzi dell’Orchestra a svelare la prima panchina,

dedicata all’articolo 9 della Costituzione che ci ricorda come fra gli obiettivi della

Repubblica Italiana ci siano la promozione e lo sviluppo della cultura e della

ricerca scientifica e tecnica.

Sarà inoltre inaugurata la mostra fotografica Il Sistema che piace a me,

raccolta di scatti dei primi anni dell’Orchestra realizzati dal fotografo Vasco

Dell’Oro, prezioso testimone e narratore per immagini della dinamicità delle

relazioni in orchestra e dell’entusiasmo dei nostri giovani musicisti.

(La mostra sarà esposta fino al 28 maggio negli spazi esterni ed interni del

Barrio’s, che rimarrà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 per chi vorrà

venire a vedere le foto e i nostri spazi)

Al termine, pranzo in piazza “condiviso” con i veri protagonisti della festa:

cittadini, frequentatori, sostenitori, volontari che quotidianamente ci aiutano a

costruire una comunità coesa e solidale.

Per festeggiare questi importanti anniversari saranno con noi i rappresentanti

delle due Associazioni che hanno creato e sostengono da 30 anni il Barrio’s,

Comunità Nuova e Amici di Edoardo; il Comune di Milano e in particolare il

Municipio 6 che con ANPI Barona ha con tenacia sostenuto l’intitolazione della

piazza e la realizzazione dei murales; l’associazione SONG che con passione e

dedizione sostiene e anima il progetto orchestrale al Barrio’s”.

PER MAGGIORI INFO

www.barrios.it

info@barrios.it

0289159255/6

Facebook /barriosmilano

Instagram /barrios_milano