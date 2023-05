Tessitura di parole: al via il concorso di scrittura creativa per il villaggio operaio Unesco Crespi d’Adda (Bg)

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 9 maggio 2023 – C’è tempo fino al 7 giugno 2023 per partecipare al concorso di scrittura creativa Tessitura di parole. Il concorso si rivolge a tutti coloro che vogliono cimentarsi nella redazione di un breve racconto che possa restituire nuove storie e narrazioni ambientate nel villaggio operaio, patrimonio Unesco, di Crespi d’Adda, alle porte di Bergamo. Un modo per attualizzare, rinnovare la storia e creare nuovi personaggi che si muoveranno tra i luoghi rimasti pressoché inalterati del sito industriale di Crespi d’Adda, il villaggio operaio fondato nel 1878 da Cristoforo Benigno Crespi attorno al grande cotonificio sorto sulle rive del fiume Adda, nel comune di Capriate San Gervasio, tra Bergamo e Milano

COME PARTECIPARE AL CONCORSO – Per partecipare al concorso bisogna collegarsi al sito www.riscriverecrespi.it, nella sezione SCRIVERE e scaricare la mappa di Crespi d’Adda, divisa in riquadri denominati “quadri di ispirazione”. Bisogna scegliere almeno cinque riquadri della mappa: ad ogni quadro corrispondono tre parole che saranno le parole guida ispiratrici del racconto. Le parole forniranno spunti e suggestioni per tessere nuove e inedite storie ambientate nel villaggio operaio, per dare vita ad un breve racconto, a una nuova narrazione, nuovi personaggi nei luoghi di Crespi d’Adda, gioiello lombardo di archeologia industriale. Le parole scelte diventano così fili per imbastire un nuovo breve componimento letterario capace di svelare e raccontare Crespi d’Adda con occhi nuovi, uscendo dai percorsi storici e narrativi conosciuti. La visita al sito con visite guidate ai luoghi simbolo permetterà di ambientare le storie del nuovo racconto che l’utente è chiamato a realizzare. I luoghi diventano protagonisti assoluti dell’esperienza del visitatore e dello scrittore in erba che vuole cimentarsi nella scrittura.

Il racconto dovrà essere inviato in formato pdf a info@tesseredimemoria.it entro e non oltre il 7 giugno 2023 indicando nome e cognome, i cinque quadri di ispirazione scelti e titolo del racconto (massimo cinque cartelle / font Arial 10 / interlinea 1 / margini foglio A4 cm. 2,5). Gli elaborati pervenuti saranno valutati dal comitato letterario del Festival di letteratura del Lavoro Produzioni Ininterrotte. Il vincitore verrà presentato ufficialmente durante il Festival di Letteratura del Lavoro 2023 che si terrà per la V edizione nel mese di ottobre. Del racconto selezionato verrà prodotta anche una versione ebook.

IL PROGETTO RISCRIVERE CRESPI – Il concorso Tessitura di parole rientra nel più ampio progetto Riscrivere Crespi ispirato al romanzo storico di Alessandra Selmi Al di qua del fiume (Edizioni Nord, 2022) ambientato nel sito Unesco di Crespi d’Adda e che narra le vicende del villaggio operaio dalla sua nascita (1878) alla chiusura del cotonificio Crespi (1929). Il progetto si propone di coinvolgere, utilizzando la tecnologia multimediale, anche i più giovani per avvicinarli alla storia di Crespi d’Adda tramite una lettura rinnovata, con modalità loro più congeniali. Saranno infatti file audio selezionati dal sito www.riscriverecrespi.it., realizzati grazie alla preziosa collaborazione della stessa scrittrice Alessandra Selmi, a raccontare, tramite le voci di alcuni personaggi del romanzo interpretati da attori professionisti, fatti realmente accaduti, svelare curiosità o vicende del sito oggi Patrimonio dell’Umanità Unesco. “Studiare e raccontare la Storia – spiega l’autrice Alessandra Selmi – significa riscoprire le nostre radici lontane, tenere viva la nostra memoria”

Ecco allora i racconti di Emilia Vitali, la protagonista femminile del romanzo di Alessandra Selmi, la voce e l’anima del villaggio; di Carlo Vitali, grande lavoratore, fedele al padrone ma che non viene risparmiato da un tragico destino; di Alfredo Malberti, personaggio ambiguo e provocatorio, fondamentale per un diverso punto di vista sul progetto della famiglia Crespi o di Silvio Crespi, l’imprenditore illuminato dell’Ottocento che ha sviluppato il progetto del padre: il villaggio Crespi. I file audio accompagnano l’utente, tramite l’ascolto della voce narrante, in un viaggio immaginario e immaginifico permettendo di visitare anche a distanza, con gli occhi della fantasia, Crespi d’Adda. Un’esperienza innovativa e stimolante per fare un singolare e innovativo viaggio spazio-temporale. Un viaggio sicuramente suggestivo che non potrà che invogliare anche alla visita “fisica” del luoghi raccontati o rivivere e rileggere i luoghi visitati attraverso le parole e gli occhi dei protagonisti del romanzo.

“Di Crespi d’Adda – racconta Giorgio Ravasio, presidente dell’Associazione Crespi d’Adda – si è scritto ancora troppo poco. La nostra iniziativa Riscrivere Crespi intende promuovere la riscrittura critica, storica, immaginifica o di fantasia di un luogo che è stato narrato spesso in maniera dilettantistica, tassonomica, superficiale ed egemonica per favorire una rilettura plurale e prismatica e favorire, di conseguenza, il superamento del più frequente racconto polarizzante in precario equilibrio tra apologia e detrazione”.

L’Associazione Crespi d’Adda organizza tour guidati ai luoghi del villaggio, alla fabbrica, alla centrale idroelettrica, alle sale multimediali del museo di Crespi d’Adda, oltre all’emozionante tour La Crespi d’Adda di Emilia a tema romanzo Al di qua del fiume di Alessandra Selmi.

Il progetto Riscrivere Crespi è realizzato da T–Essere srl grazie al sostegno di Unioncamere Lombardia e Camera di Commercio di Bergamo, con il supporto di Associazione Crespi d’Adda, Casa Editrice Nord, Antonio Percassi Family Foundation, AddaEnergi, BCC Milano