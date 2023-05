(Mi-lorenteggio.com) Milano, 11 maggio 2023 – “Ringrazio i Vigili del Fuoco e auguro ai due feriti una pronta guarigione. Fortunatamente non ci sono state vittime”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui suoi profili Social, commenta la notizia dell’incendio verificatosi oggi a Milano in via Pier Lombardo.

Redazione