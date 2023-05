L’ASD Scacchistica Cerianese partecipa alla massima competizione italiana di scacchi a squadre

(Mi-lorenteggio.com) Cerianl Laghetto, 11 maggio 2023 – Dal 25 aprile al primo maggio si sono svolti a Napoli i Campionati Italiani a Squadre serie Master, la massima competizione del circuito italiano di campionati a squadre di scacchi. La ASD Scacchistica Cerianese ha partecipato con una squadra composta dal Grande Maestro Internazionale Luca Moroni, due volte campione italiano di scacchi e attualmente in carica, il Maestro Internazionale Giulio Borgo, i Maestri FIDE Franco Trabattoni e Davide Podetti e il Maestro Daniele Lapiccirella, capitano della squadra.

Le 16 squadre partecipanti sono state divise in due gironi, Gruppo A e Gruppo B. Le prime 4 classificate di ogni girone hanno avuto accesso alla fase di play-off per determinare la squadra vincitrice del torneo, mentre le ultime 4 hanno giocato i play-out per determinare le retrocessioni in Serie A1.

La squadra Cerianese ha giocato nel Girone A, assieme a “Obiettivo Risarcimento Padova”, “WorldTradingLab Club 64” di Modena, Chieti, “Arzachess Costa Smeralda” di Arzachena, “Il Grifone” di Arzignano, “Montebelluna Grandiscacchi” di Montebelluna e “Don Pietro Carrera” di Catania.

Alla conclusione del Girone A, la Cerianese si è piazzata al quinto posto con tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte, dovendo dunque giocare i play-out per evitare la retrocessione. Vincendo 2.5 – 1.5 lo scontro contro l’ “Accademia Scacchi Milano”, sesta classificata del Girone B, la squadra brianzola si è assicurata la salvezza e ha giocato l’ultima giornata contro la SS Torinese, pareggiando 2 – 2, per il nono e decimo posto.

Della ASD Scacchistica Cerianese si sono messi in mostra la prima scacchiera Luca Moroni, in particolare con la vittoria al quinto turno contro il forte Grande Maestro Internazionale polacco Bartosz Socko, della squadra Chieti, e Davide Podetti che, iniziando il torneo da Maestro, è riuscito grazie a una serie di ottimi risultati a superare i 2300 punti ELO e di conseguenza a garantirsi l’acquisizione del titolo superiore di Maestro FIDE.

Grazie alla prestazione della squadra, la ASD Scacchistica Cerianese si è garantita la partecipazione anche all’edizione 2024 dei Campionati Italiani a Squadre serie Master e a riportare sul palcoscenico italiano le eccellenze degli scacchi della Brianza.