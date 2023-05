AMMINISTRATIVE, CECCHETTI (LEGA): “TORNATA POSITIVA, DA 16 SINDACI SALIAMO A 18”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 maggio 2023 – “Per il centrodestra lombardo anche questa tornata si conferma positiva, su 12 comuni superiori ai 15 mila abitanti eravamo uscenti in 5 amministrazioni e stasera ne abbiamo 6, avendo strappato Brugherio (dove siamo il primo partito) al centrosinistra, e andiamo in tre comuni al secondo turno: includendo anche i comuni sotto i 15mila abitanti passiamo complessivamente da 32 amministrazioni a 38.

In particolare come Lega partivamo da 16 sindaci e stasera siamo a 18, in attesa dei ballottaggi per implementarli.

Siamo soddisfatti, in particolare, di aver confermato il nostro sindaco Ghilardi a Cinisello Balsamo, e della riconferma di Scaramellini a Sondrio. Purtroppo perdiamo a Brescia, dove possiamo solo ringraziare il nostro candidato Fabio Rolfi, ma complessivamente la nostra tornata elettorale è positiva.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Redazione