BAGOLINO (BS) – In Val Dorizzo sono in corso le ricerche di un uomo di 39 anni

(mi-lorenteggio.com) BAGOLINO (BS), 15 maggio 2023 – – In Val Dorizzo sono in corso le ricerche di un uomo di 39 anni. Dopo il ritrovamento dell’auto parcheggiata tra Bagolino e la Val Dorizzo, le operazioni si sono concentrate nei dintorni con la perlustrazione dell’area e delle zone adiacenti. Tra ieri e oggi, sono stati una trentina i tecnici del Cnsas impegnati, con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco e la Protezione civile locale.

Invece, stanno bene le due persone, padre e figlio, le cui ricerche erano in corso da ieri sera la zona del Pizzo dei Tre Signori – rifugio Grassi, al confine tra la Valsassina (LC) e la Val Brembana (BG). Il mancato rientro dopo un’escursione in montagna e il fatto che non era possibile mettersi in contatto con loro ha fatto partire le operazioni. Le squadre delle rispettive Stazioni del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, XIX Delegazione Lariana e VI Orobica, sono state attivate intorno alle 21:30 circa di ieri e hanno proseguito in modo congiunto. È intervenuto anche l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Caiolo (SO), per la ricognizione aerea. Stamattina poco dopo le 8:00 le due persone sono riuscite di nuovo a entrare in comunicazione con i familiari e ad avvisare che stanno bene. L’intervento è finito con il rientro dei soccorritori, venti i tenici impegnati, dieci per la Lariana e dieci per la Orobica.

