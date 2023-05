Rho. Sfalci dell’erba rallentati dalla pioggia

(mi-lorenteggio.com) Rho, 18 maggio 2023 L’alternanza di giornate soleggiate ad altre piovose, unita alla presenza di temperature non eccessivamente calde, sta favorendo una crescita notevole dell’erba.



Per quanto riguarda gli spazi pubblici, la situazione in generale è sotto controllo e monitorata. Le 4 ditte incaricate della manutenzione sono al lavoro ogni giorno con 6/8 squadre operative. Il contratto sottoscritto dal Comune di Rho prevede lo sfalcio quando l’erba supera una certa altezza, variabile tra i 15 e i 20 centimetri. In genere dipende molto dalla stagione e i tagli potrebbero variare da 6 a 10, la media annuale è pari a 8.



Il meteo instabile di queste settimane, con maggiore evidenza rispetto agli ultimi anni, si sta manifestando proprio in concomitanza con il periodo dei primi due tagli stagionali (fine marzo – primi maggio). Queste condizioni meteo sono le più favorevoli a velocizzare la crescita dell’erba nel suo periodo di massimo sviluppo.



Nei giorni di pioggia, mentre l’erba prosegue la sua crescita, le imprese non possono operare, anche per non rovinare i manti erbosi al passaggio dei mezzi operativi. L’assessorato all’Ambiente garantisce che a breve tutte le aree saranno interessate dal necessario taglio, l’Amministrazione si scusa per ritardi che dipendono dalle condizioni meteorologiche avverse.



V.A.