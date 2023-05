SANITÀ. GALLARATE, L’ASSESSORE BERTOLASO IN VISITA ALL’OSPEDALE: CARDIOLOGIA RESTERÀ ATTIVA, PREVISTI NUOVI CONCORSI

AL ‘SANT’ANTONIO ABATE’ ANCHE L’ASSESSORE REGIONALE FRANCESCA CARUSO: CONFERMATA GRANDE ATTENZIONE PER QUESTA STRUTTURA

(mi-Mi-lorenteggio.com) Milano, 30 maggio 2023 – ‘assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha fatto visita nel pomeriggio all’ospedale di Gallarate. Al ‘Sant’Antonio Abate’ erano presenti, tra gli altri, l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, il direttore generale della direzione Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, il Direttore Generale dell’ASST Valle Olona, Eugenio Porfido ed altri rappresentanti istituzionali.

Sul tavolo il tema del reparto di cardiologia dell’ospedale con la carenza di medici specialisti.

DAL 10 GIUGNO CONVENZIONE CON COOPERATIVE – “Posso assicurare – ha rassicurato Bertolaso – che la cardiologia resterà aperta. Dal 10 giugno partirà una convenzione con una cooperativa che garantirà la presenza di medici, nel frattempo la copertura sarà assicurata da personale delle ASST limitrofe. Purtroppo, il problema della carenza di personale è simile in tutti gli ospedali italiani”.

“Il nostro agire – ha sottolineato Pavesi – è guidato dall’idea che principio fondamentale sia la sicurezza del paziente e che, accanto ad essa, debba essere sempre garantita la qualità dell’assistenza e la continuità di cura. Nel caso di Gallarate la carenza di personale rischiava di creare difficoltà e per questo si è dovuti intervenire con una soluzione di emergenza”.

I CONCORSI – “Nei prossimi mesi – ha aggiunto Bertolaso – verranno valutati gli step successivi con cui affrontare la problematica a medio termine: saranno aperti nuovi bandi di concorso per reclutare personale e organizzati incontri con il mondo universitario per mettere a disposizione gli specializzandi in tutte le strutture ospedaliere e non solo negli ospedali metropolitani”.

Durante l’incontro l’assessore Bertolaso ha inoltre anticipato l’ipotesi di utilizzare per fini sanitari l’ex deposito centrale dell’Aereonautica Militare di Gallarate, sede per lungo tempo di uno degli hub più importanti per la campagna di vaccinazione anti COVID. “Attualmente – ha spiegato l’assessore al Welfare – è in corso la trattativa per la cessione a Regione da parte dell’Agenzia del Demanio. Nel caso vada a buon fine si ipotizzerà un progetto per un utilizzo importante per il territorio”.

L’assessore e il direttore generale della direzione Welfare di Regione Lombardia hanno successivamente incontrato i medici cardiologi che nell’ultimo periodo hanno lasciato il reparto di cardiologia per comprenderne le motivazioni e raccogliere suggerimenti sui correttivi necessari per rendere di nuovo attrattivo il polo di Gallarate.

ASSESSORE CARUSO: – Sulla visita di Guido Bertolaso è intervenuta l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso che da cittadina gallaratese, prima ancora che da collega di Giunta, ha ringraziato Bertolaso “per la sua seconda visita all’ospedale ‘Sant’Antonio Abate’, a un mese dalla precedente: un segnale di grande attenzione e sensibilità verso il nostro territorio”. “Una dimostrazione dell’interesse che la Regione pone nei confronti delle sorti di questa struttura e della salute pubblica di Gallarate” ha concluso l’assessore Caruso.

Redazione