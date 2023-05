Rho. Torna Circonferenze, Festival di circo e teatro di strada

Rho, 31 maggio 2023

La bellezza salverà il mondo.

(Fëdor Dostoevskij)

Circonferenze, festival di circo e teatro di strada giunto alla sua nona edizione, frutto della collaborazione tra Comune di Rho e Associazione Duetti e ½, crea nuovi spazi tra le strade e le piazze di Rho, continuando a seminare bellezza.

Per quattro giorni, dal 15 al 18 giugno 2023, la città si trasformerà in un teatro a cielo aperto, con performances che vedranno protagonisti artisti giunti da tutto il mondo: acrobati volanti dal Marocco; circo contemporaneo dal Belgio; clown metropolitani da tutta Italia; un’esibizione che, a turno, ospiterà sette spettatori in un caravan; una performance site specific in natura; uno spettacolo, nel nuovo teatro civico Roberto de Silva, realizzato da una compagnia tutta al femminile, con sette acrobate provenienti da vari Paesi d’Europa.

E poi… tutto quello che completa la festa: spettacoli itineranti, nascosti, ludobus, musica e ristorazione.

Ancora una volta, la magia del circo e del teatro di strada darà un nuovo volto ai luoghi del quotidiano, creando sinergia tra pubblico e artisti, per abbattere le barriere culturali e rafforzare la socialità della città.

Quest’anno il festival Circonferenze sarà sostenuto anche da Fondazione Cariplo grazie al progetto Innesti e da Regione Lombardia-Giovani SMART progetto MUSE.

“In questi anni Circonferenze ha saputo regalare tante emozioni, trasformando la città di Rho in un grande palcoscenico e avvicinando bambini e adulti al teatro di strada. Gli spettacoli ci portano in un viaggio nel mondo contemporaneo tra salti acrobatici e clownerie, raccontando follie e sogni di tutti noi, grandi e piccoli – dichiara l’assessora alla Cultura del Comune di Rho, Valentina Giro –Tra le novità di quest’anno ci sarà uno spettacolo al Teatro Civico de Silva con sette acrobate: un inno alla libertà che rompe gli stereotipi di genere con forza e leggerezza. Da non perdere”.

Tutti gli spettacoli saranno a ingresso libero e gratuito. Eccetto Ino, al Teatro Civico Roberto de Silva (Biglietti 5 euro, in vendita al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19 e sul circuito Vivaticket); Spettacolo Nascosto, gratuito su prenotazione (il luogo verrà svelato all’atto dell’iscrizione su www.circonferenze.org); Officina Oceanografica sentimentale (gratuito su prenotazione il giorno della replica prescelta all’Info Point del Festival).

Questo il programma:

Giovedì 15 giugno

Ore 21.30 Vie del Centro – Loco-Motiv – Spettacolo itinerante

Venerdì 16 giugno

Ore 19.00 Piastra Polifunzionale, Via De Amicis 4 – Apertura del ristorante Circoristò/L’Orablubar

Ore 22.30 Piazza Jannacci – Spettacolo vincitore Premio Emilio Vassalli 2023 Compagnia Agua und Fire + special guest Freakclown – studio nuovo spettacolo (ore 21.30)

Sabato 17 giugno

Ore 16.30 Casa Magnaghi – Presentazione libro L’incredibile storia del grande Pisquito

Ore 17.15 Casa Magnaghi – Matteo Galbusera – The Loser

Dalle ore 17.30 Pepino e Fedele itinerante

Dalle 17.30 Cortile parrocchia (ingresso da Piazza San Vittore) – Compagnia Samovar – Officina Clandestina Sentimentale, spettacolo in roulotte per 7 persone (gratuito su prenotazione)

Ore 18.15 Via Madonna – Angela Delfini – Tutto in un soffio

Ore 18.30 Piazza San Vittore – L’abile Teatro – Mago per svago

Dalle 19.00 alle 22.00 Piastra Polifunzionale, Via De Amicis 4 Ludobus

Ore 19.00 Piastra Polifunzionale, Via De Amicis 4 – Apertura del ristorante Circoristò/L’Orablubar con musica e Ludobus

Ore 19.30 Piazza San Vittore – Cie One Shot

Ore 21.15 Piazza San Vittore – Matteo Galbusera – The Loser

Ore 21.30 Teatro Roberto de Silva – Ino di Ino Kollektiv (Biglietti 5 euro, presso Tourist Info Point e su circuito Vivaticket)

Ore 22.15 Piazza San Vittore – Cie One Shot

Ore 23.00 Piazza San Vittore – Cia Langostura – Copa copin

Ore 23.30 Spettacolo Nascosto – gratuito su prenotazione (il luogo verrà svelato all’atto dell’iscrizione a www.circonferenze.org)

Domenica 18 giugno

Ore 10.00 Piazza San Vittore – Biciclettata verso il Parco dei Fontanili

Ore 11.00 Parco dei Fontanili (entrata da via San Martino, Rho) – Altrove, spettacolo site specific – progetto Innesti

Ore 17.00 Palazzo Crivelli – Angela Delfini – Tutto in un soffio

Ore 17.15 Casa Magnaghi – L’abile Teatro – Mago per svago

Dalle ore 17.30 Pepino e Fedele itinerante

Dalle 17.30 Cortile parrocchia (ingresso da Piazza San Vittore) – Compagnia Samovar – Officina Clandestina Sentimentale, spettacolo in roulotte per 7 persone (gratuito su prenotazione)

Ore 18.15 Via Madonna – L’abile teatro – Mago per svago

Ore 18.30 Piazza San Vittore – Angela Delfini – Tutto in un soffio

Ore 19.00 Piastra Polifunzionale, Via De Amicis 4 – iOnOi – Laboratorio d’arte collettiva

Ore 19.00 Piastra Polifunzionale, Via De Amicis 4 – Apertura del ristorante Circoristò/L’Orablubar con musica

Ore 19.15 Piazza San Vittore – Cia Langostura – Copa copin

Ore 21.30 Piazza Visconti –Cie Colokolo – Chouf le ciel – Cirque urbain Marocain

Il programma completo si trova su www.comune.rho.mi.it; www.circonferenze.org

Per informazioni: circonferenze@gmail.com