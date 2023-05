VILLA REALE E PARCO MONZA. VIA LIBERA AL MASTERPLAN DA 55 MILIONI PER ATTUAZIONE ACCORDO PROGRAMMA, OK DA COLLEGIO DI VIGILANZA

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 31 maggio 2023 – Approvato dal Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma per la valorizzazione di Reggia e Parco di Monza il Masterplan da 55 milioni di euro: un piano che indica le strategie e le linee di azione per guidare il rilancio innovativo e sostenibile del patrimonio che compone il Complesso monumentale di Villa Reale e Parco di Monza, lungo un orizzonte temporale di oltre dieci anni.

L’Accordo di Programma sottoscritto nel 2017 da Regione Lombardia, Comune di Milano e Comune di Monza con l’adesione di Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Parco Valle del Lambro e dal 2019 di ARIA SpA, prevede uno stanziamento complessivo da parte di Regione Lombardia pari a 55 milioni di euro, cui si aggiungeranno ulteriori risorse da parte degli enti consorziati per le attività di riqualificazione e gestione del Complesso.

Una prima tranche delle risorse stanziate in attuazione dell’Accordo, circa 23 milioni, è destinata alla messa in sicurezza del patrimonio costruito e del paesaggio e in buona parte è già stata impegnata. Ulteriori 32 milioni sono destinati agli interventi che attuano la strategia di rilancio del Masterplan.

Il Masterplan è lo strumento strategico previsto per il perseguimento degli obiettivi dell’Accordo di Programma e ha come principale finalità quella di valorizzare il Parco e gli immobili che si trovano al suo interno, confermando il valore del complesso come polo monumentale e ambientale di rilievo internazionale, accessibile e fruibile in modo ampio e diversificato e, al tempo stesso, opportunità di sviluppo, attrattività e formazione per il territorio.

I contenuti del Masterplan sono stati illustrati in conferenza stampa, a Palazzo Lombardia, al termine della riunione del Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma relativo a Reggia e Parco di Monza. Tra le novità emerse nel corso dell’incontro, l’apertura – in via sperimentale – della Villa reale per 5 giorni la settimana dal 7 giugno al 10 settembre: il mercoledì, giovedì e venerdì nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.30; il sabato, la domenica e festivi, dalle 10.30 alle 18.30.

Sono intervenuti: Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica con delega alla Programmazione negoziata; Paolo Pilotto, sindaco di Monza e presidente del Consorzio Villa Reale e Parco; Emmanuel Conte, assessore al Bilancio e Patrimonio immobiliare del Comune di Milano.

Impegnato a Roma per importanti incontri istituzionali con il governo in materia di Pnrr, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha voluto portare il suo saluto attraverso un messaggio video.

“Per Regione Lombardia e per la Giunta che ho l’onore di presiedere – ha dichiarato il governatore – il Parco e la Villa Reale sono sicuramente un punto di riferimento importante e un futuro modello di sviluppo territoriale. Noi crediamo che la Villa e il Parco siano uniche nella loro assoluta bellezza e per questo dovranno sempre più essere valorizzati per diventare un ulteriore punto di attrazione turistica. È una unicità che noi dobbiamo in tutti i modi far conoscere nel mondo”.

“La condivisione degli obiettivi, il grande lavoro di squadra, il comune intento di rilanciare uno straordinario gioiello architettonico, artistico e paesaggistico – ha sottolineato l’assessore Sertori – sono gli elementi che contraddistinguono e qualificano l’azione di governo della Giunta guidata dal presidente Attilio Fontana”. “Finalmente – conclude Sertori – con l’approvazione di oggi del masterplan, documento realizzato con grande impegno e professionalità, siamo pronti ad utilizzare le risorse messe a disposizione avendo una visione strategica di insieme”.

Il documento programmatico si presenta come uno strumento completo e complesso: oltre 250 pagine in cui si affronta in modo dettagliato, ricorrendo a grafici, schemi e approfondimenti ogni aspetto legato alla progettazione e alla gestione futura, partendo da un’attenta analisi del contesto, sviluppata nella prima fase di lavoro. Si compone di 7 capitoli, a partire dal Documento generale di indirizzo strategico e piano di gestione, passando per il modello di governance, il piano economico finanziario, il piano di comunicazione e di marketing per arrivare, infine, al diagramma delle tempistiche e alla definizione delle modalità di monitoraggio e valutazione.

“Disporre di un documento di analisi ragionata per lavorare al futuro della Villa Reale e Parco di Monza – ha detto Pilotto – è un ulteriore passo per orientare progetti e investimenti pubblici e privati verso una visione unitaria e sostenibile del compendio monumentale. Anche grazie all’apporto proveniente da chi parteciperà alle tappe di ascolto confronto e contribuzione previste nelle prossime settimane valorizzeremo le vocazioni storicamente più consolidate di questo prezioso polmone verde a partire dal ruolo storico, artistico e naturalistico del parco e dei suoi edifici”.

“L’Accordo di Programma del 2017 – ha evidenziato l’assessore Conte – ha posto le basi a un progetto di ampio respiro e a una forte governance per realizzarlo. Oggi è stata segnata, con un incontro qualificato ed una virtuosa collaborazione tra istituzioni, una prospettiva che sviluppa e cura in armonia le peculiarità artistiche, storiche e naturalistiche del parco e della Villa Reale. Un’area che, per la sua armonia tra natura e vissuto e tra spazio e tempo, va preservato, specializzato e rinnovato nella continuità. L’Urbs, ovvero la struttura fisica della città, va coniugata con la civitas, ovvero la comunità vivente”.

Tra i pilastri del progetto vi sono la gestione e la riqualificazione della vegetazione del parco, il restauro dei complessi e degli edifici storici a partire da Villa Reale fino alle Cascine ricomprese nel Parco. Si aggiungono a questi la valorizzazione del paesaggio, del ruolo culturale, istituzionale e turistico del complesso oltre all’attivazione di nuove forme di governance.

Il Masterplan è un documento accessibile a tutti, disponibile da oggi sul sito dedicato www.masterplan.reggiadimonza.it, in versione integrale e sintetica. Per ampliare e favorire la partecipazione a un pubblico quanto più ampio possibile e approfondire i contenuti di questo strumento, sono previste. a partire dalle prossime settimane ulteriori attività di comunicazione, incontri pubblici e momenti dedicati alla co-progettazione, rivolti alla cittadinanza e agli stakeholder.

Gli Enti consorziati, con il supporto del gruppo di lavoro composto da CLES S.r.l., BAM! Strategie Culturali Società Cooperativa, MATE Società Cooperativa, Studio architetti Benevolo, StudioSilva S.r.l., si impegnano a fornire gli strumenti di approfondimento sull’argomento e a promuovere fasi di ascolto attivo, con l’obiettivo di fornire risposte e raccogliere spunti e feedback utili per le future progettazioni.

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Oltre agli incontri di presentazione istituzionali, sono previsti momenti di presentazione pubblica:

Incontro con la cittadinanza, giovedì 8 giugno, ore 18.00, presso la Villa Reale, Aula magna del Liceo Artistico Statale ‘Nanni Valentini’: un incontro pubblico aperto ai liberi cittadini e al mondo dell’associazionismo e agli Ordini professionali, con l’obiettivo di presentare il Masterplan, rispondere a domande e richieste di approfondimento.

Giornata di co-progettazione, mercoledì 21 giugno presso la Villa Reale: un pomeriggio dedicato al coinvolgimento di cittadini e rappresentanti del tessuto associativo, per partecipare allo sviluppo di idee e proposte per identificare le funzioni di alcuni edifici e aree nel perimetro del Parco di Monza.

Tavola rotonda per la condivisione di buone pratiche a livello nazionale e internazionale, prevista dopo l’estate: un’occasione di confronto tra i rappresentanti delle più importanti Regge, Ville e Parchi storici di Italia ed Europa, in cui alcuni rappresentanti di complessi sono invitati a dialogare e confrontarsi su casi virtuosi, fornendo preziosi contributi su processi e strumenti innovativi di gestione e valorizzazione.

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO: LE FASI DEL MASTERPLAN

Gli interventi previsti in FASE 1 con 23,6 milioni di investimenti

VILLA REALE

Cappella Reale

Ex Cavallerizze

Monitoraggio Ala Sud e Nord

Messa in sicurezza Ala nord

GIARDINI VILLA REALE

Muri di cinta Giardini Reali

Tempietto

Laghetto

Antro di Polifemo

PARCO REALE

Muri di cinta parco

Porta Vedano, porta Biassono, portineria Villa Reale

Villa Mirabello

Cascina Fontana

Porta Monza

Muri di cinta parco – interventi urgenti

Rimozione amianto e rifacimento coperture

Cascine

Sistemazione sicurezza Parco

Conservazione alberi monumentali

Revisione accessi pedonali/carrai

Messa in sicurezza patrimonio arboreo

Manutenzione straordinaria boschi

Riqualificazione filari e viali alberati

Cura ad alberi monumentali

Sistemazione percorsi interni

Ripristino rogge/rete irrigua

Nella FASE 2 a saranno impiegati 32,3 milioni di euro per realizzare questi interventi

VILLA REALE

Corpo centrale

Ala Nord

Serrone

GIARDINI VILLA REALE

Restauro Rotonda Appiani

Manutenzione straordinaria Giardini Reali

Serrone, Roseto, Avancorte, Corte d’Onore e Giardino Meridionale

Giardino all’inglese – laghetto

Giardino all’inglese – cannocchiale prospettico

PARCO REALE

Manutenzione straordinaria del parco; riqualificazioni e monitoraggi ambientali

Recupero delle porte principali, di cui:

Porta di Monza

Porta di Vedano

Porta di Biassono

Porta di Villasanta

Porta di San Giorgio

Cascina Bastia

Cascina del Sole (o Cascina San Fedele)

Area filtro Serrone – Porta di Monza

Viale Cavriga e Viale Mirabello

Intervento di riqualificazione della piscina (finanziamento integrativo)

Piano di Comunicazione (potenziamento attività di comunicazione del Masterplan)

Per quanto concerne la FASE 2 B previsti investimenti per 20,8 milioni di euro

EX SCUOLA PAOLO BORSA

Finanziamento Regione Lombardia e Comune di Monza

ANELLO DI VELOCITÀ

Recupero dell’Anello di velocità, misura MISE/Regione Lombardia

RESTAURO PISCINA

Finanziamento Regione Lombardia

AREA FACOLTÀ DI AGRARIA

Misura PNRR Parchi e Giardini

TOTALE INVESTIMENTI FASE 1: 23,6 MILIONI DI EURO

TOTALE INVESTIMENTI FASE 2 PIÙ ALTRE RISORSE: 53,1 MILIONI DI EURO

TOTALE INVESTIMENTI FASE 1 + FASE 2: 76,7 MILIONI DI EURO

FASE 3

VILLA REALE

Corpo Centrale

Ala Sud

Ala Nord

Corpi di servizio – Nord e Sud

Serrone

GIARDINI VILLA REALE

Serrone, Roseto, Avancorte, Corte d’Onore e Giardino Meridionale

Giardino all’Inglese – laghetto

Giardino all’Inglese – cannocchiale prospettico

Torretta

PARCO REALE

Porta di Monza

Gestione dei boschi e filari

Gestione dei prati

Monitoraggio piante monumentali lungo i percorsi

Villa Mirabello

Villa Mirabellino

Cascina Milano

Cascina del Forno

Cavriga

Cascina Frutteto

Centro di Controllo RAI

Cascina Fontana

Cascina del Sole (intervento alternativo Cascina San Fedele)

Cascina Cernuschi

Cascina Cattabrega

Mulino del Cantone

Cascina Casalta Vecchia e Nuova

Mulini Asciutti

Fagianaia

Mulini San Giorgio

Cascina Pariana

Cascina Costa Alta

Cascina Costa Bassa

Isolino

INTERVENTI SULLE AREE SCOPERTE

Area specializzata lungo Viale di Vedano

Area specializzata presso Cascina San Fedele

Area filtro Serrone – Porta di Monza

Viale Cavriga e Viale Mirabello

Area Facoltà di Agraria

TOTALE INVESTIMENTI FASE 3: 98,5 MILIONI DI EURO

Da definirsi in base a studi di fattibilità su progetti non ancora definiti

AUTODROMO DI MONZA

Interventi vari, inquadrati nel rinnovo della concessione. Finanziati dall’ACI da Protocollo d’intesa Ministero delle infrastrutture e dei trasporti/Regione Lombardia per 77 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi a favore dell’anello Alta Velocità stimati in 8 milioni di euro.

GOLF CLUB Interventi vari, da inquadrarsi nel rinnovo della concessione.

TENNIS CLUB Intervento di riapertura dell’accesso pedonale ai giardini della Villa da Porta Gotica.

Redazione