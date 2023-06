nel 2023 gli utenti FREENOW hanno pedalato circa 15 volte la distanza Roma-New York, risparmiando 10 tonnellate di emissioni di CO2

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1° giugno 2023 – Il 3 giugno si festeggia il quinto anniversario della giornata mondiale della bicicletta – ricorrenza istituita dall’ONU per celebrare “l’unicità, la longevità e versatilità” di questo mezzo di trasporto semplice, economico, affidabile e sostenibile, che aiuta a preservare l’ambiente e la salute.

Per l’occasione,FREENOW, la Super App della Mobilità, pone l’accento sull’importanza che la bicicletta ricopre per una mobilità urbana più green e sostenibile. Secondo un recente sondaggio condotto dalla piattaforma, infatti, risulta che il 50% dei cittadini europei ritiene la sostenibilità un fattore determinante quando si tratta di scegliere il mezzo di trasporto da utilizzare per gli spostamenti, quasi tanto quanto la velocità (58%), la frequenza (57%) e il costo del trasporto (57%).

Dal lancio del servizio in app, la bicicletta elettrica è diventata una delle opzioni di multimobilità più amate tra quelle disponibili in-app, arrivando a rappresentare il 37% della quota di mercato della piattaforma. I dati del 2023 dicono infatti che in Italia sono stati percorsi oltre 100.000km in e-bike, l’equivalente di circa 15 volte la distanza Roma-New York, con un risparmio di CO2 di 10 tonnellate di emissioni.

Ma chi sono i ciclisti più virtuosi? In cima alla classifica delle città più bike-friendly: c’è Milano, con il 22% degli utenti che scelgono di muoversi in bicicletta, a seguire Roma (13%) e Torino (11%).

Per chi passerà il weekend in città, ecco 3 itinerari semplici e godibili per un piacevole Bike Day:

Per i milanesi che trascorreranno il weekend lungo in città, è possibile organizzare numerosi percorsi panoramici alla scoperta delle bellezze del capoluogo lombardo. I ciclisti appassionati d’arte possono percorrere i quartieri di Milano ricchi di monumenti dallo stile Liberty, tra cui spicca il famoso Quadrilatero del Silenzio tra le zone di Palestro e Porta Venezia. Per chi invece preferisce panorami più contemporanei, può scegliere di sfrecciare tra i palazzi moderni del quartiere di City Life.

Per chi ci vive o visita Roma da turista, un ottimo modo per festeggiare il Bike Day in sella ad una bicicletta è percorrere la pista ciclabile che segue il percorso del Tevere e che inizia nel quartiere di Saxa Rubra, scende fino a Ponte Milvio e permette di ammirare molte delle meraviglie monumentali della Città Eterna lungo la strada.

Chi passerà la giornata a Torino, può scegliere di pedalare all’ombra della Mole Antonelliana partendo dal centro storico, per poi seguire il fiume Po e dirigersi verso il Parco del Valentino, il polmone verde della città piemontese.

Informazioni su FREENOW

