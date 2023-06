Usmate Velate. Senza patente e senza assicurazione: individuato dalla Polizia locale

Il veicolo è stato confiscato: era in uso a un 24enne recidivo e già sanzionato

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 1° giugno 2023. Nell’ambito dell’ordinario pattugliamento del territorio finalizzato a rendere sempre più sicure le strade comunali, gli Agenti della Polizia Locale di Usmate Velate hanno intercettato in via Stazione un’autovettura condotta da un uomo di 24 anni, di origine straniera e residente in un Comune limitrofo, che a seguito di controlli è risultato sprovvisto sia di patente di guida, in quanto mai conseguita, che dell’assicurazione.

Ulteriori accertamenti hanno evidenziato come il soggetto sia recidivo in quanto già sanzionato in precedenza per le medesime violazioni. Il conducente è stato deferito all’autorità giudiziaria competente, sanzionato ed il veicolo è stato trasportato presso una depositeria in quanto sequestrato ai fini della confisca.

I controlli eseguiti dalla Polizia Locale hanno permesso negli ultimi mesi di individuare anche un secondo caso di recidività sul territorio per guida senza patente con veicolo sprovvisto della copertura assicurativa RC auto.

Redazione