DL Racing convince all’esordio nel Lamborghini Super Trofeo

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 4 giugno 2023 – In partnership con Lamborghini Roma, la scuderia milanese sale due volte sul podio AM con il rookie egiziano Badawy ed entra in top-10 con l’equipaggio italiano composto da Locanto e il 16enne Ianniello al volante delle Huracan ST Evo2 by Target Racing. Prossimo atto da fine mese a Spa

Le Castellet (Francia), 4 giugno 2023. E’ un inizio incoraggiante e sul podio quello di Lamborghini Roma by DL Racing nel Lamborghini Super Trofeo Europe, che nel weekend ha aperto le sfide 2023 con 48 vetture al via delle prime due gare disputate a Le Castellet. La nuova squadra nata in partnership tra la concessione romana e la scuderia milanese ha esordito nel prestigioso monomarca europeo con due Huracan ST Evo2 gestite da Target Racing e affidate all’equipaggio formato da Diego Locanto e dal rookie Riccardo Ianniello e a Ibrahim Badawy, esordiente anche lui. E proprio il giovanissimo driver egiziano ha convinto nella classe AM riportando in dote al team due importanti secondi posti di categoria, celebrati sul podio del circuito francese alla sua prima apparizione in assoluto nell’automobilismo. Privo di errori e altrettanto convincente è stato anche il weekend dell’altro rookie della squadra, il 16enne romano Ianniello, inserito insieme a Locanto nell’assai competitiva classe Pro-AM. Grazie alla bella rimonta messa a segno sabato in gara 1, l’equipaggio italiano è entrato immediatamente nella zona punti di gara 1, coronata con una preziosa top-10. Condizionata da un contatto, invece, gara 2 domenica, conclusa in 12esima piazza dopo aver occupato l’ottava posizione fino all’ultimo giro. L’esame della prima presa di contatto con la prorompente GT del marchio di Sant’Agata Bolognese, spinta da un propulsore da 5200cc e 620 cavalli, è dunque superato dall’intera squadra, capace di costruire le prime solide basi in vista di una stagione ancora molto lunga e che già al prossimo impegno farà visita a uno dei luoghi più leggendari del motorsport: Spa-Francorchamps, secondo round in programma tra fine giugno e inizio luglio.

Locanto riassume così il weekend a Le Castellet: “E’ stato un esordio positivo e alla fine anche con diverse soddisfazioni in uno schieramento con quasi 50 auto! Siamo felici per come ha iniziato Ibrahim, ottimo il suo fine settimane impreziosito da due podi. Anche noi abbiamo iniziato bene andando immediatamente a punti in gara 1 e poi molto bene Riccardo nello stint iniziale di gara 2, anche se purtroppo la safety car ha ridotto il bel gap che stava creando su diversi rivali diretti della categoria. Poi io ho cercato di resistere in ottava posizione ma sono stato centrato da un’auto rivale proprio all’ultimo giro. In quel frangente si è rotto l’attuatore del cambio e sono riuscito a concludere la gara per miracolo, purtroppo, però, senza punti, a causa di questo contatto. In ogni caso anche a Le Castellet, come già nel Campionato Italiano GT a Misano e Pergusa, abbiamo proseguito sulla strada del podio, quindi avanti così nel lavoro e nell’affiatamento di squadra e siamo davvero contenti anche per come continuano a comportarsi i nostri giovanissimi alfieri”.

