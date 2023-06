“One Team, One City, One Dream” al via la campagna abbonamenti di Allianz Milano

Il presidente Lucio Fusaro: “E’ arrivato il momento di provarci insieme”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 giugno 2023. Il campionato è finito da poco meno di un mese ed è già ora di pensare al prossimo: “One Team One City One Dream” è il claim con il quale Allianz Milano lancia la sua campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2023/2024. Una frase forte, iconica, che gioca sulla parola “One”, ovvero il numero uno, che oltre ad essere stampato sulla maglia dell’MVP di Superlega Matey Kaziyski, campione d’Italia e neoacquisto della squadra di coach Piazza, rappresenta l’unicità di tutto il progetto Powervolley su Milano, la sua forza e la coesione di una squadra, che fa battere il cuore ai supporter. Squadra e progetto, che mantengono un legame stretto più che mai con la città di Milano, garantendo uno spettacolo unico all’interno dell’Allianz Cloud, ma anche tante iniziative con e per i giovani, e con le realtà che operano nel sociale.

“Adesso ci proviamo insieme e abbiamo bisogno della spinta del pubblico” commenta il presidente di Allianz Milano, Lucio Fusaro. “Abbiamo fatto un ulteriore sforzo sull’onda dell’entusiasmo dell’ultima stagione sportiva. Abbiamo tutti ancora negli occhi le serie playoff contro Perugia e Civitanova. La rosa è stata ulteriormente rinforzata. L’anno scorso, di questi tempi, avevamo detto che prima o poi saremmo arrivati nell’élite della pallavolo italiana. Lo abbiamo fatto, e ora vogliamo consolidare questa posizione, ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”.

“Per la terza volta consecutiva, grazie al progetto Diavoli Power i nostri giovani sono campioni d’Italia Under 17 – aggiunge Fusaro – teniamo molto al settore giovanile, ma anche ai nostri veterani, Old Stars, sempre tra i primi ad abbonarsi e a sostenerci. Quando una bambina o un bambino si iscrive a un nostro corso di minivolley alla Power Volley Academy, io gli auguro sempre che possa vivere un’esperienza di sport con la stessa emozione e amicizia fino alla mia età, da nipote a nonno. Anche questo ci rende unici su Milano” conclude Fusaro.

“One Team, One City, One Dream ovvero: Squadra, Città e Sogno, che sono Allianz Milano – spiega il direttore sportivo Fabio Lini – Nel primo anno al 100% della capienza nei palasport, abbiamo avuto un incredibile successo di pubblico. Un pubblico vivo, attivo, che da spettatore si è trasformato in sostenitore e supporter. Un legame che anche la squadra ha percepito nelle partite di playoff sempre sold out. Lasciatemi fare un ringraziamento speciale alla Federazione (Fipav) per la fattiva collaborazione e agli enti di promozione sportiva, con il Csi a fare la parte del leone”.

“Sulle ali di questo entusiasmo e sulla spinta delle tante richieste già ricevute che hanno raggiunto il picco dopo la presentazione del nostro top player Kaziyski abbiamo programmato una partenza anticipata della campagna abbonamenti” spiega Lini.

Così Allianz Milano ha deciso di aprire una prima finestra oggi, giovedì 8 giugno alle 16 con le prelazioni per i vecchi abbonati.

“Abbiamo adottato la politica di lasciare i prezzi degli abbonamenti più o meno invariati, con la possibilità molto conveniente di aderire anche alla proposta MAXI che comprende tutte le gare casalinghe di regular season, i Play Off scudetto, le partite di Coppa Cev e il quarto di finale di Coppa Italia. Abbiamo il palazzetto più bello d’Italia per vedere la pallavolo, l’unico con la configurazione delle manifestazioni internazionali, che ci ha consentito di creare dei ground box senza barriere per vivere l’emozione del match direttamente dal campo. L’8 giugno è l’ultimo giorno di scuola in tutta la Lombardia, ma è anche il primo giorno per scrivere una nuova pagina di storia sportiva con una squadra, una città e un sogno: Allianz Milano” conclude Lini.

Tutte le indicazioni sui prezzi e come aderire alla prelazione per i vecchi abbonati saranno pubblicare dal pomeriggio sul sito www.powervolley.it

V.A.