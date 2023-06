Usmate Velate. Abbandoni di rifiuti, individuati due responsabili: decisive le fototrappole

Emesse sanzioni per un totale di 800 euro: prosegue il lavoro a tutela dell’igiene urbana

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 8 giugno 2023. La Polizia Locale di Usmate Velate ha individuato e sanzionato i responsabili di due abbandoni di rifiuti, depositati in zone periferiche della nostra città. Ai responsabili del deplorevole atto di inciviltà, in contrasto con le norme di igiene urbana, sono state contestate diverse sanzioni, per un totale di 800 euro.

Grazie all’ultimo cofinanziamento regionale ricevuto dal Comune, la Polizia Locale è oggi dotata di tre fototrappole di ultima generazione, strumenti efficaci ed indispensabili per il contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Anche grazie all’ausilio della tecnologia è stato possibile individuare un cittadino residente a Usmate Velate autore di un abbandono di rifiuti domestici non differenziati nei pressi di via Mascagni; in una differente zona limitrofa del territorio comunale, è stato invece rinvenuto un abbandono di rifiuti domestici indifferenziati tramite i quali si è risalito all’autore del gesto, un cittadino già residente in paese.

V.A.