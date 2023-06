Rozzano: la Polizia di Stato arresta pusher

(Mi-lorenteggio.com) Rozzano, 9 giugno 2023 – Ieri pomeriggio, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un cittadino marocchino di 43 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Mecenate, a seguito di un’attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, hanno individuato a Rozzano (MI) in via Delle Genziane uno stabile quale residenza di un uomo dedito alla vendita di sostanza stupefacente. Infatti, alle ore 13, i poliziotti hanno notato uscire da casa il 43enne e lo hanno controllato trovandolo in possesso di 1080 euro e di circa 8 grammi di hashish suddivisi in sigarette. Durante il controllo, l’uomo è scappato ma è stato fermato dagli agenti dopo una corsa di 10 minuti in viale Toscana.

All’interno del suo appartamento, in uno zaino all’interno del mobile porta TV sono stati rinvenuti e sequestrati 400 grammi di hashish, suddiviso in 6 involucri e in 3 panetti che riportavano l’etichetta con il logo del “Real Madrid”, 190 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.