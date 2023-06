Basiglio. Cordoglio per Silvio Berlusconi e bandiere a mezz’asta

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 12 giugno 2023- «Come comunità di Basiglio – evidenzia il sindaco Lidia Reale – siamo addolorati per la scomparsa di un grande imprenditore che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’Italia e del nostro territorio. Silvio Berlusconi aveva idee innovative con una grande visione a lungo termine. A lui dobbiamo la realizzazione delle “città ideali” tra cui il quartiere di Milano 3, città giardino, dove molti di noi hanno deciso di venire a vivere per gli alti standard di qualità della vita e per questo gli siamo riconoscenti. L’amministrazione comunale – conclude il sindaco – si unisce a tutta la cittadinanza nell’esprimere cordoglio per la scomparsa del sen. Berlusconi».

Le bandiere istituzionali sono state messe a mezz’asta in segno di lutto.

