SACRA FAMIGLIA: STUDENTI DELLE SUPERIORI GIRANO FILM INSIEME AD ANZIANI E DISABILI

Si intitola “Così simili” e sarà proiettato per la prima volta martedì 13 alle 17:00 nella sede di Cesano Boscone di Fondazione Sacra Famiglia

I protagonisti sono gli studenti dell’Istituto Scolastico Falcone Righi di Corsico insieme a 4 ospiti di Sacra Famiglia

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 12 giugno 2023 – Sarà proiettato per la prima volta martedì 13 giugno nella sede di Cesano Boscone di Fondazione Sacra Famiglia “Così simili” il film che gli studenti dell’Istituto Scolastico Falcone Righi di Corsico hanno ideato e girato insieme agli ospiti anziani e disabili di Sacra Famiglia. La proiezione, con ingresso gratuito, è prevista alle 17:00 nel teatro di Sacra Famiglia in piazza Moneta 1 a Cesano Boscone.

La pellicola è stata realizzata, grazie a un bando del Ministero dell’Istruzione, dall’associazione “Liberi Svincoli-cinema per il sociale” che ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Falcone Righi e 4 ospiti di Sacra Famiglia, Luigia (103 anni), Lina, Franzo e Sante, secondo il metodo del “video partecipativo”: in pratica sono stati gli studenti e gli ospiti, anche grazie alla tecnica dell’improvvisazione, a costruire la sceneggiatura e a decidere come raccontare la storia e montare le immagini. I partecipanti sono stati quindi allo stesso tempo attori, sceneggiatori, registi e operatori e hanno raccontato una storia che li riguarda direttamente.

L’incipit del film vede infatti due ragazzi che, alle prese con difficoltà, contrasti e liti con i genitori, incontrano degli educatori che li invitano a conoscere gli anziani e i disabili con cui lavorano. E’ l’inizio di un percorso in cui tutti i protagonisti scopriranno di essere “così simili”.

Per Sacra Famiglia il progetto risponde all’obiettivo di fare emergere e “dare forza alla fragilità” anche attraverso un incontro e un confronto tra generazioni.

Il film, infatti, rientra nelle attività che Sacra Famiglia svolge insieme a ragazzi e studenti. Fino al 30 giugno è in programma per esempio “Summer Green” iniziativa in cui gli adolescenti delle scuole superiori svolgono un’attività di volontariato a contatto con gli ospiti anziani e disabili della sede di Cesano Boscone di Sacra Famiglia, attraverso laboratori, feste a tema, giochi e momenti di gruppo.

Le persone che parteciperanno alla proiezione del film e alle altre iniziative previste in questo periodo nella sede di Cesano Boscone avranno la possibilità di sostenere le attività di Sacra Famiglia attraverso l’acquisto di biglietti della lotteria benefica “Diamo forza alla fragilità” che mette in palio 10 premi, dal monopattino elettrico all’iPad. L’estrazione dei biglietti vincenti è in programma il 21 giugno alle 14:00.

Fondazione Sacra Famiglia

Fondazione Sacra Famiglia è una organizzazione non profit che da oltre 125 anni accoglie, assiste e cura bambini, adulti e anziani con complesse e gravi fragilità o disabilità fisiche e psichiche grazie a una rete di strutture e servizi residenziali, diurni, ambulatoriali e domiciliari, riabilitativi ed educativi. Grazie ai suoi 2.000 professionisti, assiste circa 10.000 persone – tra minori, adulti e anziani – in Lombardia, Piemonte e Liguria, garantendo oltre 133.000 prestazioni sanitarie e socioassistenziali.

V.A.