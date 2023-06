Usmate Velate. Orti Comunali di via Deledda, conclusi i lavori di ampliamento

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 12 giugno 2023 – Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di ampliamento degli orti comunali di via Deledda: ai 30 spazi già precedentemente disponibili nell’area verde di Velate, se ne sono aggiunti ulteriori 10 in modo tale da dare riscontro alle richieste giunte dalla cittadinanza.

L’intervento, voluto dalla Giunta Comunale, ha avuto un costo di poco superiore ai 20mila euro: attraverso una prima fase di scavo è stata definita la posizione dei nuovi spazi con l’aggiunta di terra adatta alla coltivazione, quindi si è provveduto ad effettuare il prolungamento dell’impianto di irrigazione e la posa della nuova recinzione e del cancello di ingresso in modo tale da identificare al meglio l’intero spazio.

Entro la fine dell’anno, l’Amministrazione Comunale predisporrà un bando per l’assegnazione degli orti in scadenza (o per i quali sia stata data disdetta) che includerà anche i nuovi spazi appena realizzati. L’assegnazione avrà validità quinquennale con termine al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento, per ragioni legate al ciclo vita delle coltivazioni facenti parte dell’orto.

“Gli orti urbani sono uno straordinario esperimento sociale che permette ai nostri concittadini di poter godere di prodotti a chilometro zero, coltivando con passione e dedizione una porzione di terreno comunale – afferma Valeriano Riva, assessore con delega all’Ambiente – L’ampliamento di questa esperienza permetterà di ampliare il bacino d’utenza di persone che potranno fruire degli Orti comunali. Come per la Biblioteca dei semi, anche in questo caso siamo di fronte a progetti che educano le persone a prendersi cura del territorio e a mettere in circolo conoscenze, competenze e frutti della terra”.

Redazione