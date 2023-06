Il Progetto ITALIAE organizza a Milano la Conferenza territoriale sulla Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Pubblico

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 giugno 2023 – In programma a Milano il 15 giugno, presso la Sala Consiglio della Città Metropolitana di Milano (Corso Monforte 35, ore 14), la prima conferenza territoriale “Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare pubblico: stato dell’arte in Italia, prospettive e opportunità per Enti locali e altri Attori istituzionali”, organizzata nell’ambito del Progetto ITALIAE dal Dipartimento Affari Regionali e Autonomie Locali (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La conferenza ha l’obiettivo di mettere insieme stakeholder istituzionali del calibro del Ministero dell’economia e finanze, l’Agenzia del Demanio, la Regione Lombardia e altri player istituzionali, come il Politenico di Milano, ANCI Lombardia, il Comune di Milano, Real Asset SGR e Fin Lombardia per fare il punto sulla Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare pubblico (VPI) in Italia e discutere sui percorsi virtuosi da metter in campo alla luce dell’esperienza dell’Atelier di sperimentazione del progetto ITALIAE focalizzato sulle politiche di rigenerazione urbana e sviluppo del territorio.

L’Atelier di sperimentazione per la Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare pubblico è uno strumento, messo a punto dal progetto ITALIAE per favorire la collaborazione tra le Amministrazioni centrali dello Stato e le Autonomie locali, in particolare le Unioni di Comuni, attraverso un rapido trasferimento di conoscenze e competenze specialistiche del personale della pubblica amministrazione locale nelle procedure di VPI.

Interverranno alla Conferenza Francesco Vassallo, Vicesindaco Città metropolitana di Milano, Lucia Albano, Sottosegretario di Stato – Ministero dell’economia e finanze, Alessandra Dal Verme, Direttore Generale Agenzia del Demanio, Giovanni Vetritto, Coordinatore progetto ITALIAE del Dipartimento Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il focus sull’Atelier di sperimentazione “Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Pubblico” sarà affidato ad Adriano Ferracuti, Coordinatore Atelier del Progetto ITALIAE.

Seguiranno il Keynote speech di Alessandro Balducci, Professore Ordinario di Pianificazione e Politiche Urbane del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano sulle strategie possibili per un empowerment delle politiche urbane e territoriali in Italia e la Sessione tematica con la partecipazione di Pierpaolo Battista, Dirigente Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e finanze, Massimiliano Iannelli, Dirigente Agenzia del Demanio della Direzione territoriale Lombardia e Maurizio Cabras, Responsabile area progetti strategici e PNRR di ANCI Lombardia.

A chiudere i lavori la Tavola rotonda focalizzata sugli strumenti finanziari per incrementare il valore economico e sociale dei patrimoni immobiliari pubblici. Interveranno: Daniele Pronestì, Responsabile business development e Sostenibilità – C.D.P Real Asset SGR, Giovanni Rallo, Direttore Generale di Finlombarda, Giancarlo Tancredi, Assessore alla rigenerazione urbana del Comune di Milano.