Lissone, via libera dalla Giunta al progetto di potenziamento del sistema di videosorveglianza

La Giunta comunale di Lissone ha approvato il progetto di potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale finalizzato ad accertare illeciti e consentire il presidio di aree sensibili.

“Grazie ad un finanziamento di Regione Lombardia pari a 44.590 euro – annuncia il sindaco Laura Borella – la nostra Città potrà dotarsi di nuove telecamere di sorveglianza per garantire maggiore sicurezza nelle zone più sensibili. Questo è un importante passo avanti nell’assicurare un ambiente più sicuro per tutti i nostri cittadini. Dotare il comando di Polizia Locale di ulteriori sistemi di videosorveglianza, ci consentirà di accertare illeciti quali l’abbandono dei rifiuti o attività comportanti condizioni di degrado urbano, oltre che presidiare aree sensibili dove possano essere più rilevanti situazioni che pregiudicano la sicurezza del territorio, dal punto di vista ambientale o nei confronti soprattutto delle fasce deboli della popolazione come anziani, donne e bambini”.

Le nuove telecamere saranno collocate in punti strategici della città, per monitorare al meglio queste aree e prevenire attività criminali come furti, aggressioni o vandalismo.

“La realizzazione di questo progetto non sarebbe stata possibile senza il sostegno della Regione a cui voglio esprimere la mia gratitudine. Questo investimento va nella direzione di rendere la nostra città un luogo ancora più accogliente e sicuro per tutti, un obiettivo che è da sempre tra le priorità dell’Amministrazione comunale”.