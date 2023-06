EUROPA. ASSESSORE BEDUSCHI: BENE RINVIO DI PROPOSTE DEVASTANTI PER LA NOSTRA AGRICOLTURA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 giugno 2023 – La Commissione Ambiente dell’Europarlamento ha rinviato ieri il voto sulla cosiddetta ‘Nature restoration Law’, già respinta nelle scorse settimane dalle commissioni Agricoltura e Pesca.

“Una buona notizia – commenta l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia Alessandro Beduschi – perché viene messo nell’angolo chi pensa che si possa cancellare con un colpo di spugna interi settori economici, compresa l’agricoltura. Assicurare cibo sano, sicuro e di qualità ogni giorno a 500 milioni di europei per noi è un dovere e non certo una colpa e di questo dovrebbero tenere conto i paladini dell’ambientalismo fatto di carte bollate”.

La prossima tappa per il provvedimento in Commissione Ambiente è fissata per il 27 giugno, mentre il voto in plenaria del Parlamento europeo è previsto per il 7 luglio.

“Quella prevista nell’agenda europea – prosegue l’assessore Beduschi – non è una transizione ecologica, ma una serie di provvedimenti anti sviluppo, che mascherano gli interessi precisi di Paesi che, come dimostrano altre follie come l’etichetta a semaforo sugli alimenti, puntano a colpire produzioni riconosciute e apprezzate nel mondo come quelle italiane”.

“La risposta alle giuste istanze di tutela dell’ambiente -conclude Beduschi- è nella tecnologia e nella modernizzazione e la Lombardia lo dimostra con i fatti, avendo già centrato la maggior parte dei target ambientali previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-22 e destinando il 45% delle risorse da qui al 2027 a interventi in linea con il Green Deal”.

Redazione