Sindaco e vicesindaco di Rho in visita alla sede di Klinger Italy Srl

Continuano gli incontri promossi da Assolombarda per tessere relazioni fra imprese e amministrazione pubblica

(mi-lorenteggio.com) Rho, 27 giugno 2023 – Nei giorni scorsi, il Sindaco Andrea Orlandi, con l’assessore alle Attività produttive e vicesindaco Maria Rita Vergani, insieme con il Presidente di Zona Nord-Ovest di Assolombarda Marco Delaini, hanno visitato lo stabilimento di Klinger Italy Srl di via De Gasperi 88, nella zona industriale di Rho.

Proseguono con questa tappa gli incontri fra la pubblica amministrazione e le imprese, in linea con quanto proposto da Assolombarda ai propri associati.

Klinger Italy Srl è produttore e fornitore di guarnizioni industriali, sistemi di controllo e monitoraggio dei fluidi. Un campo in cui eccelle a livello internazionale.

“L’incontro – dichiara Assolombarda, presente in via De Gasperi con Marco Delaini e Maria Grazia De Maglie (area affari istituzionali) – è stato utile non solo per far conoscere all’Amministrazione Comunale questa importante realtà del territorio, bensì per instaurare un dialogo tra le due parti su tematiche di particolare interesse e rilievo”.

Lo stabilimento rhodense conta 40 dipendenti e un fatturato annuo di circa 10 milioni di euro. KLINGER produce e commercializza, in Italia ed all’estero, guarnizioni ed articoli tecnici industriali, prodotti per il controllo dei fluidi quali: valvole, pompe, indicatori di livello, scaricatori di condense, indicatori di flusso, filtri e sistemi vari per il controllo suddetto, prodotti e altri articoli a destinazione industriale.

L’azienda opera in Italia attraverso tre settori: per l’Industrial Sealing e il Fluid Control come distributore di prodotti a marchio KLINGER, mentre con l’Instrumentation si ha un settore dedicato alla produzione e al commercio in Italia e nel mondo degli Indicatori di cui la Società Italiana vanta la produzione esclusiva all’interno del gruppo.

Dal 1° maggio 2021, KLINGER Italy ha acquisito tramite fusione la Burocco Industrial Valves S.r.l., formando un’unica realtà consolidata. Dal 25 novembre 2021 è entrata nel gruppo anche Spiralit S.r.l., specializzata nella produzione di guarnizioni.

“Riteniamo fondamentale – commentano Andrea Orlandi e Maria Rita Vergani – tessere relazioni con le imprese del territorio, nell’intento di far nascere una rete che permetta di affrontare insieme opportunità e criticità del mondo del lavoro e della formazione. Klinger Italy Srl è leader mondiale nel suo settore e questo è un orgoglio per la nostra città”.

