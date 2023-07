THE WASHINGTON BRIEF: WEBINAR “LA RUSSIA A UN BIVIO”

(mi-lorenteggio.com) Washington, 2 luglio 2023 – “Russia at a Crossroads” ovvero “La Russia a un Bivio”, è il tema del 27° The Washington Brief che si terrà in diretta streaming per l’Italia martedì 4 luglio 2023 dalle 20:00 alle 21:00 e mercoledì 5 luglio 2023 dalle 22:00 alle 23:00.

Organizzato da The Washington Times Foundation, l’incontro vedrà la partecipazione di Daniel N. Hoffman, Commentatore per Fox News e The Washington Times, già Capo dell’ufficio della CIA di Mosca; dell’Ambasciatore Joseph DeTrani, già Inviato speciale per i negoziati con la Corea del Nord; del Professoror Alexandre Mansourov, del Centro per gli studi sulla sicurezza dell’Università di Georgetown; e del Dottor Michael Jenkins, Presidente The Washington Times Foundation.

L’incontro si propone di analizzare le conseguenze indesiderate subite dalla Russia in seguito alla decisione di Putin di invadere l’Ucraina e le ripercussioni a livello mondiale.

Si stanno formando delle crepe nell’autocrazia russa, ma quanto sono significative?

Dalla scarsa performance militare contro l’Ucraina che ha sorpreso tutti, alla ribellione – seppur breve – del gruppo mercenario Wagner, che ha suscitato grande attenzione, in Russia ben poco sta andando secondo le aspettative.

Gli effetti si fanno sentire anche nell’Indo-Pacifico, compresa la Cina, che osserva da vicino gli eventi mentre guarda alle proprie priorità geopolitiche.

The Washington Brief è un forum mensile di esperti sponsorizzato dalla The Washington Times Foundation, un’istituzione privata impegnata a sostenere e diffondere i più alti ideali e valori in ambito culturale e nell’opinione pubblica. La Fondazione sostiene una serie d’iniziative volte a risolvere i conflitti e a rafforzare la pace attraverso la costruzione di ponti d’intesa e di cooperazione tra popoli, etnie, culture, sistemi di governo e tradizioni religiose.

Registrazione: https://washingtonbrief.org/register

