Rassegna Marionette d’estate 2023 curata dalla Carlo Colla & Figli che si terrà con laboratori presso il Mutef | Museo Teatro di figura e spettacoli nella sala Ground Hall di BASE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 luglio 2023 – Il tema della rassegna sarà la “maschera”, in particolare nel teatro di figura, che è forse l’ambito in cui la maschera oggi riesce ad avere ancora un fondamentale e moderno ruolo drammaturgico ed espressivo.

La rassegna si svolgerà in tre fine settimana di luglio e in due momenti.

Ogni appuntamento rappresenterà una tappa di avvicinamento all’idea di maschera.

Il primo fine settimana sarà dedicato agli spettacoli con “personaggi”. Per questa occasione, ci concentreremo sulle proposte delle e per le nuove generazioni come concordato col nostro partner BASE.

Il secondo appuntamento vedrà come protagonisti della proposta i “caratteri”, figure a metà strada fra la complessità del personaggio e la forza sintetica della maschera: vedremo all’opera i caratteri dei paladini e un personaggio di fantasia a metà strada fra un cuoco e una maschera tradizionale dall’anima pulcinellesca.

L’ultimo fine settimana sarà dedicato alla maschera per eccellenza, “Arlecchino”.

Nelle giornate di sabato 15, sabato 22 e sabato 29 luglio, lo spettacolo sarà preceduto da un laboratorio creativo per l’infanzia, che ha lo scopro di costruire, utilizzando carta e cartoncino, figure, pupazzi e maschere che rimandino in qualche modo a quelle che si vedranno in scena alle ore 18:00 nella Sala Ground Hall di Stabilimento BASE Milano.

PROGRAMMA

I weekend – Personaggi

sabato 15 luglio

ore 16.30 – laboratorio per l’infanzia con Teatro Pane e Mate, I paladini di cartone. Realizzazione di sagome di cartone delle figure che compariranno nello spettacolo La disfatta di Roncisvalle di sabato 22 luglio

ore 18.00 – UFO Saronno – Moby Dick, una smania perpetua per le cose remote (Ground Hall – BASE)

domenica 16 luglio

ore 18.00 – Teatro del Drago – Pinocchio (Ground Hall – BASE)

II weekend – Caratteri

sabato 22 luglio

ore 16.30 – laboratorio per l’infanzia con Compagnia Manintasca Carta pupazzi

Realizzazione di semplici pupazzi con carta, cartone e cartoncino.

ore 18.00 – Teatro Pane e Mate – La disfatta di Roncisvalle”– (Ground Hall – BASE)

domenica 23 luglio

ore 18.00 – Compagnia Manintasca – Ristorante Belzebù (Ground Hall – BASE)

III weekend – Maschere

sabato 29 luglio

ore 16.30 – laboratorio per l’infanzia con Compagnia Carlo Colla & Figli – Associazione Grupporiani Mi trasformo con una maschera

Realizzazione di maschere con carta e cartoncino.

Ore 18.00 – Compagnia Carlo Colla & Figli – Aristide di Grecia – (Ground Hall – BASE)

domenica 30 luglio

ore 18.00 – Paolo Rech – Il mercante di Legnate (Ground Hall – BASE)

SCHEDE SPETTACOLI

sabato 15 luglio ore 18:00

UFO Saronno – Moby Dick, una smania perpetua per le cose remote

UFO SARONNO

UFO è uno spazio per i ragazzi delle superiori inventato per condividere tempo, dubbi, talenti, slanci, fatiche, esperienze. Si può studiare assieme o solo accanto, si possono sperimentare l’arte e l’artigianato, si possono fare sport ed esperienze fuori dal comune. Si possono incontrare dei maestri.

MOBY DICK, UNA SMANIA PERPETUA PER LE COSE REMOTE

Il Moby Dick di Ufo nasce dal lavoro biennale di una ciurma di 60 ragazzi dai 15 ai 20 anni guidati da maestri artigiani, artisti, pensatori… La robotica, il marionettismo, la tecnologia povera di vecchie lavagne luminose, collaborano ad animare i tormenti del leggendario Achab in uno spettacolo di teatro d’immagine che è un’immersione nei contrasti: tra la passione e l’ossessione, la solitudine e la collaborazione, l’entusiasmo della ricerca e il rischio onnipresente del naufragio.

domenica 16 luglio ore 18:00

Teatro del Drago – Pinocchio

TEATRO DEL DRAGO

Compagnia di una delle più antiche Famiglie d’Arte di spettacolo attiva nel settore dei burattini e delle marionette dalla prima metà del XIX secolo: la Famiglia Monticelli. L’attività si svolge su due versanti: quello della tradizione, con gli spettacoli di burattini tradizionali e la conservazione dei materiali della Collezione Monticelli; quello della ricerca, attraverso gli spettacoli di teatro di figura contemporaneo in cui si concretizza una personale linea artistica, originale sia nell’impiego dei materiali che nelle tecniche di animazione.

PINOCCHIO

Spettacolo di teatro di figura in cui immagini, musica e animazione si fondono creando un’atmosfera giocosa e piena di colore qual è il grande circo di Pinocchio. La scenografia e i pupazzi sono ispirati alle immagini di Alain Letort, artista francese che ha reso omaggio al famoso burattino di legno creando 12 tavole a china, colorate in seguito da Gianni Plazzi. La trama rispecchia i personaggi dei disegni, quali ad esempio Geppetto, il Gatto e la Volpe, la Fatina, Mangiafuoco, creando “quadri e scene” indipendenti, come in un collage che voglia ripercorrere visivamente la famosa storia di Collodi.

sabato 22 luglio ore 18:00

Teatro Pane e Mate – La disfatta di Roncisvalle

TEATRO PANE E MATE

Associazione culturale nata nel 1999 a Milano che porta da anni le proprie produzioni nelle scuole, nei festival, nelle feste di piazza, nei musei, nelle biblioteche e nei teatri. Negli ultimi venti anni Pane e Mate ha sviluppato una sua proposta specifica, diretta ad adulti e bambini, le installazioni d’arte sensoriali. Sono eventi capaci di trasformare il ruolo dello spettatore da passivo ad attivo, dove chi fruisce di questa esperienza assume l’essenza del viaggiatore.

LA DISFATTA DI RONCISVALLE

La storia parte da una riflessione su “la Chanson de Roland” e mette in scena l’incontro casuale di un teatrante ambulante e di un musicista di strada, che viaggia accompagnato da un piccolo orso. Insieme ripercorrono la storia dei paladini di Francia nella battaglia di Roncisvalle, proponendo una riflessione sulla guerra e sulla natura dell’animo umano.

domenica 23 luglio ore 18:00

Compagnia Manintasca – Ristorante Belzebù

COMPAGNIA MANINTASCA

Compagnia fondata nel 2007 da Alessandro Guglielmi, che produce spettacoli di teatro di strada e teatro di figura. Si occupa anche di organizzare e condurre attività di laboratorio e di insegnamento artistico teatrale e circense nelle scuole di ogni ordine e grado.

RISTORANTE BELZEBÙ

Belzebù, povero diavolo, ha aperto un ristorante all’Inferno, ma i tentativi del cuoco Angelino Colabrodo di portare a buon fine i preparativi per il pasto risultano vani. Nel Ristorante Belzebù, infatti, ne succederanno di cotte e di crude.

sabato 29 luglio ore 18:00

Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli – Aristide di Grecia

prima assoluta/debutto

COMPAGNIA MARIONETTISTICA CARLO COLLA & FIGLI

La Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli/Associazione Grupporiani, da duecento anni presenta i propri spettacoli in Italia e nel mondo e gestisce il MUTEF | Museo Teatro di Figura di Milano.

ARISTIDE DI GRECIA

La spettacolazione, con marionette a fili corti, prende spunto da uno dei tre intermezzi goldoniani messi in scena dalla Compagnia Carlo Colla & Figli nel 1993 in collaborazione con Macerata Opera.

Aristide, preceduto da Lo starnuto d’Ercole e seguito da Il mondo alla roversa, costituiscono tre atti di uno spettacolo intitolato Omaggio a Goldoni pensato proprio in occasione della ricorrenza dei duecento anni della morte di Carlo Goldoni.

Ora, a distanza di trent’anni da quell’allestimento, Aristide diviene Aristide di Grecia con Arlecchino suo servitore.

Aristide nacque come parodia del dramma Temistocle di Pietro Metastasio, “luogo” teatrale in cui vivono grandi passioni e nobili sentimenti. Ma la vena teatrale supera qualunque intento originario: basta infatti che le figure dei servi prendano vita e immediatamente i versi poetici scandiscono temi e ritmi da opera buffa, da duetto comico, da dialogo brillante. Alla ricchezza del “teatro” insito nell’opera, le marionette hanno aggiunto non solo quel tanto di canzonatorio che il loro linguaggio teatrale offre ma, soprattutto, il gusto parodistico nel delineare visivamente i personaggi; così l’eroe greco è figura allampanata e ciondolante assolutamente riconoscibile sotto qualsiasi travestimento, la sposa fedele e virtuosa ripete la giunonica presenza come ridicolo e tondeggiante personaggio. Ai due servi non resta che presentarsi nelle vesti di un buffo Arlecchino e di una maliziosa Colombina: il gioco si fa così chiara mediazione di spettacolo a cui i personaggi di legno non possono sottrarsi.

Questa volta Arlecchino si racconta calato in una delle sue innumerevoli avventure.

Questa volta, calato nei panni di servitore nell’antica Grecia, con le parole di Carlo Goldoni e sulle note di Antonio Vivaldi, dovrà destreggiarsi fra le richieste del suo padrone greco Aristide e del sovrano Serse, Re di Persia che li tiene in ostaggio.

domenica 30 luglio ore 18:00

Paolo Rech – Il mercante di legnate

PAOLO RECH

Burattinaio professionista dal 2004, diffonde in Italia e nel Mondo la conoscenza delle maschere della Commedia dell’Arte attraverso spettacoli tradizionali che ha rivisitato in chiave personale.

IL MERCANTE DI LEGNATE

Arlecchino, povero in canna, coltiva l’ambizione di sposare la figlia del Re, il quale, naturalmente, la vuole dare in moglie a un uomo bello e intelligente, purché sia anche ricco e potente. Arlecchino si mette così in affari, vendendo ciò che ha sempre ricevuto: “sonore” legnate! Commerciante onesto, darà a ognuno il suo, insegnando a tutti a non fare agli altri quello che non vorrebbero fosse fatto a loro.